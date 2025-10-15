Küzdésből jeles: tanulságos hétvégét zárt az AQUA SE

Miskolcon rendezték a soron következő fordulót a felnőtt OB II-es vízilabda bajnokságban. Az AQUA SE-Profil Trend csapata számára a miskolci MEAFC és a kecskeméti Neumann János Egyetem voltak az ellenfelek. Az előző év után nagymértékben átalakult MEAFC ellen ugrott először medencébe a nyíregyházi gárda. Az összecsapást végig a kezében tartotta az AQUA és végül 13–10-es győzelemmel várhatta a következő mérkőzését a kecskeméti alakulat ellen. Hullámzó meccsen az első negyedet követően 4–3-ra vezetett a szabolcsi egylet, a második negyedben azonban átvette a vezetést a Neumann és 8–6-os eredménnyel vonultak pihenőre a felek. A harmadik negyed végén nem adtak meg a nyírségieknek egy gólt amikor is egy ejtést követően áthaladt a labda a gólvonalon, de a síp néma maradt, ez pedig nagyban befolyásolta az eredmény alakulását. Az utolsó percekben még megpróbálkozott egy felzárkózással az AQUA, azonban végül 14–12-es vereséget szenvedett.

Vegyes szájízzel tért haza Miskolcról az AQUA SE

Fotó: AQUA SE

Jól kezdődött a hétvége az AQUA SE számára

– Összességében jó mérkőzéseken vagyunk túl, erős ellenfelekkel találkoztunk – értékelte a hétvégét Hatvani Péter szakedző. – A MEAFC elleni mérkőzést végig irányítottuk és nem estünk össze akkor sem, amikor az ellenfelünk felzárkózott ránk. Ez mindenféleképpen pozitívum a folytatásra nézve. Többször kellet volna centerbe játszanunk a labdát, valamint nem faultolni azokat a játékosokat, akik szabaddobás gólokkal vitték előre az ellenfelünket. A Neumann elleni mérkőzésen látszott rajtunk a fáradtság és sok volt a hiba. Több könnyű gólt is oda adtunk az ellenfélnek. Sok volt a pontatlan passz elől, főleg emberelőnyben, amelyből a fordulást követően gólt kaptunk, valamint két büntetőt is elhibáztunk. Most már tudjuk mire számíthatunk az ellenfelektől a visszavágók előtt és ennek tudatában tudunk készülni a folytatásra.