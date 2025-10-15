október 15., szerda

Vízilabda

1 órája

Küzdésből jeles: tanulságos hétvégét zárt az AQUA SE

Címkék#vízilabda#AQUA SE-Profil Trend#Miskolc

Miskolcon ugrott medencébe a nyíregyházi csapat.

Miskolcon rendezték a soron következő fordulót a felnőtt OB II-es vízilabda bajnokságban. Az AQUA SE-Profil Trend csapata számára a miskolci MEAFC és a kecskeméti Neumann János Egyetem voltak az ellenfelek. Az előző év után nagymértékben átalakult MEAFC ellen ugrott először medencébe a nyíregyházi gárda. Az összecsapást végig a kezében tartotta az AQUA és végül 13–10-es győzelemmel várhatta a következő mérkőzését a kecskeméti alakulat ellen. Hullámzó meccsen az első negyedet követően 4–3-ra vezetett a szabolcsi egylet, a második negyedben azonban átvette a vezetést a Neumann és 8–6-os eredménnyel vonultak pihenőre a felek. A harmadik negyed végén nem adtak meg a nyírségieknek egy gólt amikor is egy ejtést követően áthaladt a labda a gólvonalon, de a síp néma maradt, ez pedig nagyban befolyásolta az eredmény alakulását. Az utolsó percekben még megpróbálkozott egy felzárkózással az AQUA, azonban végül 14–12-es vereséget szenvedett.

AQUA
Vegyes szájízzel tért haza Miskolcról az AQUA SE
Fotó: AQUA SE

Jól kezdődött a hétvége az AQUA SE számára

– Összességében jó mérkőzéseken vagyunk túl, erős ellenfelekkel találkoztunk – értékelte a hétvégét Hatvani Péter szakedző. – A MEAFC elleni mérkőzést végig irányítottuk és nem estünk össze akkor sem, amikor az ellenfelünk felzárkózott ránk. Ez mindenféleképpen pozitívum a folytatásra nézve. Többször kellet volna centerbe játszanunk a labdát, valamint nem faultolni azokat a játékosokat, akik szabaddobás gólokkal vitték előre az ellenfelünket. A Neumann elleni mérkőzésen látszott rajtunk a fáradtság és sok volt a hiba. Több könnyű gólt is oda adtunk az ellenfélnek. Sok volt a pontatlan passz elől, főleg emberelőnyben, amelyből a fordulást követően gólt kaptunk, valamint két büntetőt is elhibáztunk. Most már tudjuk mire számíthatunk az ellenfelektől a visszavágók előtt és ennek tudatában tudunk készülni a folytatásra.

Eredmények:

AQUA SE-Profil Trend–MEAFC 13–10 (4–1, 4–6, 2–2, 3–1)
Gólok: Farkas M. 4, Spák Cs. 3, Szanics G. 2, Nagypál S., Székely Á., Horváth L., Molnár K.
AQUA SE-Profil Trend–Neumann János Egyetem 12–14 (4–3, 2–5, 2–3, 4–3)
Gólok: Horváth L. 2, Molnár K. 2, Kedves I. 2, Szanics G., Dorogi L., Farkas M., Éder-Pavolek D., Székely Á., Spák Cs.,


 

