Döbbenetes utolsó másodperces góllal kaptak ki a nyíregyházi pólósok

Megkezdődött a 2025/26-os országos A2-es vízilabda bajnokság. Az AQUA SE osztályozó nélkül résztvevője az A2-nek, a tavalyi eredmény alapján (idén a csapatok nagy száma miatt már A3 osztály is van az utánpótlásban).

Bár pontok nélkül, de ígéretesen kezdtek az AQUA SE fiataljai.



Az AQUA SE a keleti csoportban szerepel, erős ellenfelek között: Angyalföldi Sportiskola (Budapest), Ceglédi VSE, Cívis Póló VSE (Debrecen), Csabai Csirkefogók (Békéscsaba), MATE-GEAC (Gödöllő), Oázis Sport Club (Budapest), Váci VSE. A nyolc csapat, három korosztályban (U18 – ifjúsági, U16 – serdülő, U14 – gyerek) egyfordulós körmérkőzésen dönti el az alapszakasz sorrendjét, majd három csoportban (1-2. helyezett az A1-be jutásért, a 3-6. helyezett a végső A2-es helyezésért, a 7-8. helyezett az A2-ben maradásért) a nyugati csoport hasonló helyezettjeivel folytatja a küzdelmet a helyosztókkal.

Sportszerűtlen megmozdulások

Az első fordulóban mindjárt egy erős ellenfelet kapott az AQUA SE, ráadásul idegenben, a Békéscsaba ugyanis évek óta jól szerepel az A2 osztályban. Valószínűleg most is így lesz, hiszen mindhárom mérkőzését megnyerte a csabai együttes, ám a nyíregyházi fiatalok a vereségek ellenére is jól mozogtak. A serdülők csak egy utolsó másodperces – nem mellesleg szabálytalan góllal – maradtak alul, egy hihetetlenül izgalmas, „üldözéses” versenyben. Az ifjúságiak két szoros negyed után kicsit elfogytak, a gyerek csapat nagyon megilletődötten kezdte a mérkőzést, de később igazolta, hogy a sok befektetett munka be fog érni.

Az U18-asok kezdték a küzdelmeket. Az első és második negyed szoros volt, ezután viszont érvényesült a hazaiak erőnléte, sorozatos megúszása. Az AQUA-soknál hiába védett parádésan a kapus – ziccerek, büntetők sokaságát fogta meg –, még gólt is lőtt a végén, de ez sem tudta ellensúlyozni a nagy hazai nyomást.

– Erős ellenfél ellen kezdtük meg az idei szezonunkat. Jól tartottuk magunkat az első félidőben és egy férfias mérkőzésen szenvedtük vereséget. Büszke vagyok a srácokra ahogy végig vitték az összecsapást. Egy dolog, ami furcsa, valamint érthetetlen volt számomra, hogy egy vízilabdás sapka, miként is tud elszakadni úgy, hogy az szankció nélkül marad. Miközben minden mérkőzés elején el van mondva az, hogy a sapka tépés milyen büntetéssel jár, de ezek szerint nyilván magától történhetett az eset, vagy az is, ahogy egy hazai játékos az uszodán kívül, miként is dicsekszik azzal, hogy milyen módon térdelte meg az egyik játékosunkat. Ám ezek olyan dolgok, amelyek nyilvánvalóan nem szándékos esetek, minden csak a véletlen műve. Ennek ellenére gratulálok a békéscsabai együttesnek, mert ma ők voltak jobbak.

– foglalta össze tapasztalatait Hatvani Péter vízilabda szakedző.