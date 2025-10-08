1 órája
Döbbenetes utolsó másodperces góllal kaptak ki a nyíregyházi pólósok
Megkezdődtek a vízilabda utánpótlás-bajnokságok. Az AQUA SE csapatai Békéscsabán vendégszerepeltek.
Megkezdődött a 2025/26-os országos A2-es vízilabda bajnokság. Az AQUA SE osztályozó nélkül résztvevője az A2-nek, a tavalyi eredmény alapján (idén a csapatok nagy száma miatt már A3 osztály is van az utánpótlásban).
Az AQUA SE a keleti csoportban szerepel, erős ellenfelek között: Angyalföldi Sportiskola (Budapest), Ceglédi VSE, Cívis Póló VSE (Debrecen), Csabai Csirkefogók (Békéscsaba), MATE-GEAC (Gödöllő), Oázis Sport Club (Budapest), Váci VSE. A nyolc csapat, három korosztályban (U18 – ifjúsági, U16 – serdülő, U14 – gyerek) egyfordulós körmérkőzésen dönti el az alapszakasz sorrendjét, majd három csoportban (1-2. helyezett az A1-be jutásért, a 3-6. helyezett a végső A2-es helyezésért, a 7-8. helyezett az A2-ben maradásért) a nyugati csoport hasonló helyezettjeivel folytatja a küzdelmet a helyosztókkal.
Sportszerűtlen megmozdulások
Az első fordulóban mindjárt egy erős ellenfelet kapott az AQUA SE, ráadásul idegenben, a Békéscsaba ugyanis évek óta jól szerepel az A2 osztályban. Valószínűleg most is így lesz, hiszen mindhárom mérkőzését megnyerte a csabai együttes, ám a nyíregyházi fiatalok a vereségek ellenére is jól mozogtak. A serdülők csak egy utolsó másodperces – nem mellesleg szabálytalan góllal – maradtak alul, egy hihetetlenül izgalmas, „üldözéses” versenyben. Az ifjúságiak két szoros negyed után kicsit elfogytak, a gyerek csapat nagyon megilletődötten kezdte a mérkőzést, de később igazolta, hogy a sok befektetett munka be fog érni.
Az U18-asok kezdték a küzdelmeket. Az első és második negyed szoros volt, ezután viszont érvényesült a hazaiak erőnléte, sorozatos megúszása. Az AQUA-soknál hiába védett parádésan a kapus – ziccerek, büntetők sokaságát fogta meg –, még gólt is lőtt a végén, de ez sem tudta ellensúlyozni a nagy hazai nyomást.
– Erős ellenfél ellen kezdtük meg az idei szezonunkat. Jól tartottuk magunkat az első félidőben és egy férfias mérkőzésen szenvedtük vereséget. Büszke vagyok a srácokra ahogy végig vitték az összecsapást. Egy dolog, ami furcsa, valamint érthetetlen volt számomra, hogy egy vízilabdás sapka, miként is tud elszakadni úgy, hogy az szankció nélkül marad. Miközben minden mérkőzés elején el van mondva az, hogy a sapka tépés milyen büntetéssel jár, de ezek szerint nyilván magától történhetett az eset, vagy az is, ahogy egy hazai játékos az uszodán kívül, miként is dicsekszik azzal, hogy milyen módon térdelte meg az egyik játékosunkat. Ám ezek olyan dolgok, amelyek nyilvánvalóan nem szándékos esetek, minden csak a véletlen műve. Ennek ellenére gratulálok a békéscsabai együttesnek, mert ma ők voltak jobbak.
– foglalta össze tapasztalatait Hatvani Péter vízilabda szakedző.
Sok volt a hiányzó
Az AQUA SE U14-es csapata több újoncot is felvonultatva, gyengére sikerült első két negyed után megtalálta a játékát, és a harmadik-negyedik negyedben egyenrangú ellenfele volt a csabaiaknak. Sokaknak ez volt az első országos bajnoki bemutatkozása. A mérkőzés második felében megmutatták, hogy van lehetőség a csapatban.
– Gratulálok a csapatomnak, viszont kicsit későn vettük fel a ritmust, több helyen is rés keletkezett a védekezésünkben, így hamar nagyobb különbség alakult ki, aztán amikor rendeztük a sorainkat egyenrangú ellenfelek voltunk. Négy alapemberünk hiányzott, ketten sérülések miatt, biztos vagyok benne, hogy másként alakult volna a meccs, ha teljes kerettel vagyunk itt – értékelt Urbin Tibor vízilabda szakedző.
Nincs challenge
Az U16-osok nagyszerű mérkőzést játszottak, sajnálhatják, hogy elmaradt a pontszerzés, erős csabai csapat ellen küzdöttek kifogástalanul. A sorcsere jól működött, nem lehetett megítélni, melyik az erősebb változat. A végjáték végül balszerencsés alakult, egy súlyos hiba fosztotta meg a nyírségieket a pontszerzéstől.
– Minden dicséretet megérdemelnek a fiúk! Egy hajszál hiányzott a bravúros pontszerzéshez. A csabaiak hazai pályán igen erősek, ezt tudtuk, mint ahogy azt is, hogy két éve ugyanebben a felállásban 13 góllal vertek bennünket. Mindezek tudatában nagyon elszántan készültünk a mérkőzésre. Az első negyedben öt büntetőt lőtt az ellenfél, mert a balkezesük elleni 1-1-es védekezést nem tudtuk megoldani, így viszonylag könnyedén szereztek gólokat, de szerencsére mi is hatékonyan támadtunk. Nagyon harcosan, szívósan tapadtunk az ellenfélre, 1-2 gólos vezetéseik után háromszor is egyenlíteni tudtunk. Az utolsó negyedben háromgólos hátrányból is sikerült kiegyenlítenünk: 13-13. A 4. negyed vége maga volt az őrület, mindkét csapat nyerni akart. A legvégén mi támadtunk a győzelemért, de sajnos három másodperccel korábban lőttük el a labdát, mint kellett volna, és így az ellenfélnek még maradt egy esélye az időkéréssel, a győzelemre. Ugyan szabálytalan körülmények között (az ellenfél támadáshoz feljövő kapusa 2 m-es hibát vétett), de az utolsó másodpercben becsúszott a labda a kapunkba. Az utánpótlás mérkőzéseken nincs challenge, ha lenne, akkor legalább egy pont biztosan a miénk! Gratulálok a csapatnak! Fantasztikus tartásról tettek tanúságot!
– nyilatkozta Éder Zsolt, az U16-os csapat edzője.
Eredmények:
Ifjúsági (U18):
Csabai Csirkefogók – AQUA SE Nyíregyháza 14–8 (4–3, 3–2, 2–0, 5–3)
- AQUA SE: Haraszti 1. – Tilki D., Tégel Á., Rudik 2, – Székely 3, Dorogi 1, Tolnai 1.
- Csere: Kóth, Himics, Tilistyák, Kusnyér, Tári, Bodnár B.
Gyermek (U14):
Csabai Csirkefogók–AQUA SE Nyíregyháza 19–12 (5–1, 6–2, 5–4, 3–5)
- AQUA SE: Kalocsay, – Koncz 4, Stumpf M. 1, Nemes 1 – Blazsán 3, Kocsis 2, Muri 1.
- Csere: Valik-Jámbor, Dankó, Koi, Gyurecskó, Halász-Holik, Hajnal, Garay B. (kapus)
Serdülő (U16):
Csabai Csirkefogók–AQUA SE Nyíregyháza 14–13 (5–4, 4–3, 3–3, 2–3)
- AQUA SE: Patikás D. – Tilki 2, Himics 2, Tégel 1. – Tári, Jávor, Tomori.
- Csere: Szupkay-Papp 1, Horváth Z., Radóczi, Udvarhelyi 2, Kusnyér 5, Gnándt.