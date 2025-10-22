október 22., szerda

Labdarúgás

3 órája

Ez a kisváros ontja magából az NB I-es játékosokat, mostantól új műfüves pálya segíti a tehetséggondozást (fotókkal)

Testvértelepülési minitornával avatták fel az új pályát. Az MLSZ hatvan millió forinttal támogatta a beruházást, melynek köszönhetően a Baktalórántháza VSE több mint 130 igazolt utánpótlás-játékosának edzési lehetőségei válnak komfortosabbá.

Kerecsen József

Újabb minőségi létesítménnyel bővült a vármegyei labdarúgás, szerda délelőtt adták át azt a 40x20 méteres műfüves labdarúgópályát, amely a Magyar Labdarúgó-szövetség Sporttelep Felújítási Programjának keretében épülhetett meg a Baktalórántháza VSE területén. A 109 esztendős egyesület igen komoly múlttal rendelkezik, felnőtt együttese alig több mint másfél évtizede még riválisa volt a Nyíregyháza Spartacus FC-nek és a Ferencvárosnak is az NB II. Keleti csoportjában. A városban mindig komolyan vették az utánpótlás nevelést is, nincs ez másként most sem, többek között ennek is köszönhető, hogy most itt épülhetett villanyfényes műfüves borítású kisméretű futballpálya. 

Megépült Baktalórántháza új műfüves pályája.
Az MLSZ támogatásából Baktalórántháza is új műfüves labdarúgó pályával gazdagodott.
Fotó: a szerző

A projektet Kozma Attila, a Baktalórántháza VSE elnöke mutatta be részletesen, beszédében ugyanakkor nem csak a "száraz" számadatok hangzottak el, a beruházás jelentőségét eklatáns példákon keresztül szemléltette.

– Az amatőr futballt sokan félreértelmezik. Rengetegen nem gondolnak bele abba, hogy ősztől, amikortól már korán sötétedik, az iskola vagy munka után egészen egyszerűen ezeknek a fiataloknak nincs hol edzeniük villanyfény hiányában. Ezért vagyunk igazán hálásak a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, hiszen partner volt és 60 millió forintos támogatással segítette ennek a 40x20 méteres műfüves borítású pályának a megépítését. 

 Baktalórántháza az utóbbi évtizedekben hét játékost adott az NB I-be. Kozma Józsi "Dodi" már 16 évesen NB I-es bajnokságot és Magyar Kupát nyert az MTK-val, Bíró Péter és Nagy Zoltán a DVSC színeiben lett bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája- és Európa-liga mérkőzéseket játszottak. Illés Gyulát a Zalaegerszeg igazolta le tőlünk, Miskolczi Lászlót és Szilágyi Norbertet pedig mi karoltuk fel, Nyíregyházán aztán rendszeresen tapsoltak nekik. Azért soroltam fel őket, hogy például szolgáljak a most előttünk álló fiataloknak és a Baktalórántháza VSE összes - szám szerint 137 - utánpótlás játékosának, hogy odafigyeléssel, kitartással egy ekkora településről is van esély nagy karriert befutni. Büszkék vagyunk a korosztályos csapatainkra és az edzőikre, az ő további boldogulásukért jött létre ez a beruházás.

– fogalmazott Kozma Attila.

Baktalórántháza új műfüves pályáját utánpótlás minitornával avatták fel.
Utánpótlás minitornával avatták fel Baktalórántháza vadonatúj műfüves futballpályáját.
Fotó: a szerző

Baktalórántháza élen jár az utánpótlás-nevelésben

Dr. Szalacsi Árpád sem hiányozhatott az átadó ceremóniáról. A Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságának elnöke avatta be a Sporttelep Felújítási Program részleteibe a jelenlévőket.

– Az MLSZ stratégiai szemlélete volt korábban is és a most induló ötéves időszakban is az utánpótlás és az egész labdarúgás hátterét biztosító infrastruktúra fejlesztése. A Szövetség központi TAO-forrásból központi pályafelújítási programot indított, ez megyénket az idén 180 millió forintban érintette, ennyiből gazdálkodhattunk, így épült meg Ibrányban, Balkányban és most Baktalórántháza füves futballpályája mellé ez a kisméretű műfüves pálya. Természetesen nem találomra kapja meg ezeket a lehetőségeket ez vagy az a település, komoly elvárásoknak kell megfelelni, ilyen az utánpótlás, amely – mint azt Kozma Attila egyesületi elnöktől hallhattuk – kiváló kezekben van. Én nagyon szerettem volna 45 évvel ezelőtt ilyen körülmények között futballozni, azt gondolom, nem vagyok ezzel egyedül.

Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője gratulált a városnak és a sportegyesületnek és mint mondta, "áll elébe" a további segítségnyújtásnak. Az eseményen Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere és Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke is jelen voltak. 

Az átadó ceremóniát követően fiatalok próbálták ki először élesben a pályát egy minitorna keretében, a házigazda csapata mellett Baktalórántháza két testvértelepülése, Gyergyócsomafalva és Lukanénye korosztályos futballistái rúghatták a bőrt. 

Ahogyan arra Dr. Szalacsi Árpád is utalt, a Baktalórántháza VSE valamennyi utánpótlás-korosztályban képviselteti magát a vármegyében és a felnőtt csapat is egyre jobban teljesít, Illés László "Ilu" együttese a 9. helyről várja a folytatást a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.

A fiatalok vették elsőként birtokba az új futballpályát.
Fotó: a szerző

 

