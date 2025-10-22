3 órája
Ez a kisváros ontja magából az NB I-es játékosokat, mostantól új műfüves pálya segíti a tehetséggondozást (fotókkal)
Testvértelepülési minitornával avatták fel az új pályát. Az MLSZ hatvan millió forinttal támogatta a beruházást, melynek köszönhetően a Baktalórántháza VSE több mint 130 igazolt utánpótlás-játékosának edzési lehetőségei válnak komfortosabbá.
Újabb minőségi létesítménnyel bővült a vármegyei labdarúgás, szerda délelőtt adták át azt a 40x20 méteres műfüves labdarúgópályát, amely a Magyar Labdarúgó-szövetség Sporttelep Felújítási Programjának keretében épülhetett meg a Baktalórántháza VSE területén. A 109 esztendős egyesület igen komoly múlttal rendelkezik, felnőtt együttese alig több mint másfél évtizede még riválisa volt a Nyíregyháza Spartacus FC-nek és a Ferencvárosnak is az NB II. Keleti csoportjában. A városban mindig komolyan vették az utánpótlás nevelést is, nincs ez másként most sem, többek között ennek is köszönhető, hogy most itt épülhetett villanyfényes műfüves borítású kisméretű futballpálya.
A projektet Kozma Attila, a Baktalórántháza VSE elnöke mutatta be részletesen, beszédében ugyanakkor nem csak a "száraz" számadatok hangzottak el, a beruházás jelentőségét eklatáns példákon keresztül szemléltette.
– Az amatőr futballt sokan félreértelmezik. Rengetegen nem gondolnak bele abba, hogy ősztől, amikortól már korán sötétedik, az iskola vagy munka után egészen egyszerűen ezeknek a fiataloknak nincs hol edzeniük villanyfény hiányában. Ezért vagyunk igazán hálásak a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, hiszen partner volt és 60 millió forintos támogatással segítette ennek a 40x20 méteres műfüves borítású pályának a megépítését.
Baktalórántháza az utóbbi évtizedekben hét játékost adott az NB I-be. Kozma Józsi "Dodi" már 16 évesen NB I-es bajnokságot és Magyar Kupát nyert az MTK-val, Bíró Péter és Nagy Zoltán a DVSC színeiben lett bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája- és Európa-liga mérkőzéseket játszottak. Illés Gyulát a Zalaegerszeg igazolta le tőlünk, Miskolczi Lászlót és Szilágyi Norbertet pedig mi karoltuk fel, Nyíregyházán aztán rendszeresen tapsoltak nekik. Azért soroltam fel őket, hogy például szolgáljak a most előttünk álló fiataloknak és a Baktalórántháza VSE összes - szám szerint 137 - utánpótlás játékosának, hogy odafigyeléssel, kitartással egy ekkora településről is van esély nagy karriert befutni. Büszkék vagyunk a korosztályos csapatainkra és az edzőikre, az ő további boldogulásukért jött létre ez a beruházás.
– fogalmazott Kozma Attila.
Baktalórántháza élen jár az utánpótlás-nevelésben
Dr. Szalacsi Árpád sem hiányozhatott az átadó ceremóniáról. A Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságának elnöke avatta be a Sporttelep Felújítási Program részleteibe a jelenlévőket.
– Az MLSZ stratégiai szemlélete volt korábban is és a most induló ötéves időszakban is az utánpótlás és az egész labdarúgás hátterét biztosító infrastruktúra fejlesztése. A Szövetség központi TAO-forrásból központi pályafelújítási programot indított, ez megyénket az idén 180 millió forintban érintette, ennyiből gazdálkodhattunk, így épült meg Ibrányban, Balkányban és most Baktalórántháza füves futballpályája mellé ez a kisméretű műfüves pálya. Természetesen nem találomra kapja meg ezeket a lehetőségeket ez vagy az a település, komoly elvárásoknak kell megfelelni, ilyen az utánpótlás, amely – mint azt Kozma Attila egyesületi elnöktől hallhattuk – kiváló kezekben van. Én nagyon szerettem volna 45 évvel ezelőtt ilyen körülmények között futballozni, azt gondolom, nem vagyok ezzel egyedül.
Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője gratulált a városnak és a sportegyesületnek és mint mondta, "áll elébe" a további segítségnyújtásnak. Az eseményen Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere és Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke is jelen voltak.
Az átadó ceremóniát követően fiatalok próbálták ki először élesben a pályát egy minitorna keretében, a házigazda csapata mellett Baktalórántháza két testvértelepülése, Gyergyócsomafalva és Lukanénye korosztályos futballistái rúghatták a bőrt.
Ahogyan arra Dr. Szalacsi Árpád is utalt, a Baktalórántháza VSE valamennyi utánpótlás-korosztályban képviselteti magát a vármegyében és a felnőtt csapat is egyre jobban teljesít, Illés László "Ilu" együttese a 9. helyről várja a folytatást a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.
