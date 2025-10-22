Ez a kisváros ontja magából NB I-es játékosokat, mostantól új műfüves pálya segíti a tehetséggondozást (fotókkal)

Újabb minőségi létesítménnyel bővült a vármegyei labdarúgás, szerda délelőtt adták át azt a 40x20 méteres műfüves labdarúgópályát, amely a Magyar Labdarúgó-szövetség Sporttelep Felújítási Programjának keretében épülhetett meg a Baktalórántháza VSE területén. A 109 esztendős egyesület igen komoly múlttal rendelkezik, felnőtt együttese alig több mint másfél évtizede még riválisa volt a Nyíregyháza Spartacus FC-nek és a Ferencvárosnak is az NB II. Keleti csoportjában. A városban mindig komolyan vették az utánpótlás nevelést is, nincs ez másként most sem, többek között ennek is köszönhető, hogy most itt épülhetett villanyfényes műfüves borítású kisméretű futballpálya.

Az MLSZ támogatásából Baktalórántháza is új műfüves labdarúgó pályával gazdagodott.

Fotó: a szerző

A projektet Kozma Attila, a Baktalórántháza VSE elnöke mutatta be részletesen, beszédében ugyanakkor nem csak a "száraz" számadatok hangzottak el, a beruházás jelentőségét eklatáns példákon keresztül szemléltette.

– Az amatőr futballt sokan félreértelmezik. Rengetegen nem gondolnak bele abba, hogy ősztől, amikortól már korán sötétedik, az iskola vagy munka után egészen egyszerűen ezeknek a fiataloknak nincs hol edzeniük villanyfény hiányában. Ezért vagyunk igazán hálásak a Magyar Labdarúgó-szövetségnek, hiszen partner volt és 60 millió forintos támogatással segítette ennek a 40x20 méteres műfüves borítású pályának a megépítését.

Baktalórántháza az utóbbi évtizedekben hét játékost adott az NB I-be. Kozma Józsi "Dodi" már 16 évesen NB I-es bajnokságot és Magyar Kupát nyert az MTK-val, Bíró Péter és Nagy Zoltán a DVSC színeiben lett bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája- és Európa-liga mérkőzéseket játszottak. Illés Gyulát a Zalaegerszeg igazolta le tőlünk, Miskolczi Lászlót és Szilágyi Norbertet pedig mi karoltuk fel, Nyíregyházán aztán rendszeresen tapsoltak nekik. Azért soroltam fel őket, hogy például szolgáljak a most előttünk álló fiataloknak és a Baktalórántháza VSE összes - szám szerint 137 - utánpótlás játékosának, hogy odafigyeléssel, kitartással egy ekkora településről is van esély nagy karriert befutni. Büszkék vagyunk a korosztályos csapatainkra és az edzőikre, az ő további boldogulásukért jött létre ez a beruházás.

– fogalmazott Kozma Attila.