Labdarúgás

1 órája

Konferencia-liga: hazai győzelemmel kezdett a gyulaházi játékos csapata

Címkék#Baráth Péter#Raków Czestochowa#Gyulaháza

Baráth Péter csapata, a lengyel Raków Czestochowa hazai pályán 2–0-ra legyőzte a román Universitatea Craiova együttesét a labdarúgó Konferencia-liga első fordulójában.

Mihály Norbert

Mint ismert, Baráth Péter Kisvárdán született, Gyulaházán nőtt fel – ott is kezdett el futballozni –, majd a Várda és a DVSC érintésével került a Ferencvároshoz. A Fradi azonban nem sokra rá kölcsönadta az egyik lengyel élcsapatnak, a Raków Czestochowának. A sziléziai klub előbb meghosszabbította ezt a kölcsönszerződést, majd opciót szerzett arra, hogy a nyáron leigazolja a középpályást, akivel igencsak elégedettek voltak.

Baráth
Baráth Péter ezúttal csereként kapott szerepet a Raków csapatában
Fotó: Getty Images

Csereként kapott lehetőséget Baráth Péter

Baráth ezúttal csereként jutott szóhoz, a 75. percben lépett pályára. A Czestochowa első gólját Tomasz Pienko szerezte, majd miután a Craiova az 53. perctől emberhátrányba került, átkerült a kontroll a házigazdához, majd Oskar Repka bebiztosította a vendéglátó győzelmét.

Az alapszakasz hat fordulója után az első nyolc rögtön a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezett együtteseknek egy oda-visszavágós párharcban folytatják a 16 közé kerülésért.

A mérkőzés összefoglalója:

 

