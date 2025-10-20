Birkózás
Megyei sikerek az országos döntőben
Vármegyénket négy sportoló képviselte. Két ötödik helyet szereztek a birkózó diákolimpiai döntőben.
A hétvégén két helyszínen rendezték a birkózó Diákolimpiai Országos döntőket, Abonyban az U15-ösök, Csepelen pedig az U10 és U11 korosztály küzdött meg a helyezésekért. Vármegyénket a Nyírsport SE két birkózója képviselte: Imre Ádám – aki az idén kezdte a birkózást –, illetve Maros István aki az idén felvételt nyert a KIMBA (Kozma István Magyar Birkózó Akadémia) Akadémiára. Az ÁMK Bököny DSE szintén két versenyzővel vett részt a megméretésen.
Birkózó Diákolimpia Országos Döntő:
U10, 26 kg: 5. Dalanics László (ÁMK Bököny DSE)
U15, 52 kg: 5. Maros István (Nyírsport SE-KIMBA)
