Birkózás

41 perce

Megyei sikerek az országos döntőben

Címkék#Birkózó Diákolimpia Országos Döntő#Nyírsport SE#ÁMK Bököny DSE#birkózás

Vármegyénket négy sportoló képviselte. Két ötödik helyet szereztek a birkózó diákolimpiai döntőben.

Szon.hu

A hétvégén két helyszínen rendezték a birkózó Diákolimpiai Országos döntőket, Abonyban az U15-ösök, Csepelen pedig az U10 és U11 korosztály küzdött meg a helyezésekért. Vármegyénket a Nyírsport SE két birkózója képviselte: Imre Ádám  – aki az idén kezdte a birkózást –, illetve Maros István aki az idén felvételt nyert a KIMBA (Kozma István Magyar Birkózó Akadémia) Akadémiára. Az ÁMK Bököny DSE szintén két versenyzővel vett részt a megméretésen.

birkózó
A Nyírsport SE és a Bököny DSE egyaránt két-két versenyzővel vett részt a birkózó országos döntőkben

Birkózó Diákolimpia Országos Döntő:

U10, 26 kg: 5. Dalanics László (ÁMK Bököny DSE)

U15, 52 kg: 5. Maros István (Nyírsport SE-KIMBA)

 

