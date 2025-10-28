Bíró Bence gólja különleges üzenetet hordozott

A Kisvárda Master Good az ETO FC Győr elleni hétvégi találkozón (3–2) kétgólos hátrányból állt talpra. A 74. percben Bíró Bence egyenlített, ezzel megalapozva a bravúros fordítást.

Bíró Bence különleges gólöröme

Fotó: Czinege Melinda

Első élvonalbeli találatát szerezte Bíró Bence

– Amikor a győriek másodszor is betaláltak, megfordult a fejemben, hogy nehéz délután elé nézünk – mondta a mérkőzés után a huszonhét éves játékos. – De Novothny Soma gólja életet lehelt belénk, így a szünet után már érezni lehetett, hogy van esélyünk visszajönni a meccsbe.

A korábban az MTK-ban is megforduló futballista a 25. NB I-es mérkőzésén szerezte meg első élvonalbeli gólját. A találat után a mezét felhúzva a labdát a hasa alá rejtette, ezzel jelezve, hogy párjával áprilisra várják első gyermeküket.

– Fantasztikus érzés volt. Már hetek óta készültem erre a pillanatra, reméltem, hogy ha betalálok, így tudom majd megosztani a hírt. A családom is ott volt a lelátón, így különösen megható volt ez a pillanat számunkra – mesélte a Nemzeti Sport hasábjain a labdarúgó. – Szabó Szilárdtól kaptam a labdát, pont úgy érkezett, hogy mellel át tudtam venni, majd egy pattanás után lőttem a léc alá. Hasonló helyzetem volt a Kazincbarcika ellen is, de akkor nem jött össze, most viszont minden tökéletesen alakult.

A Kisvárda remekül teljesít a szezonban, hiszen a csapat jelenleg a második helyen áll, és egy elmaradt meccsének pótlása után akár az élre is ugorhat. December 3-án játsszák a Ferencváros elleni találkozót, de addig még egy különösen fontos összecsapás vár rájuk, ugyanis pénteken hazai pályán fogadják a vármegyei rivális Nyíregyháza Spartacus FC-t.

– Mindenki érzi, hogy nagy mérkőzés jön. Fáradtak vagyunk, de a Győr elleni siker hatalmas lendületet adott. Révész Attila is hangsúlyozta, hogy mostantól ez a teljesítmény a mérce, ehhez kell tartanunk magunkat – fogalmazott Bíró, aki korábban a portugál Vitória Guimaraes együttesében is játszott.