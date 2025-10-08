Ahogyan arról beszámoltunk, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks megszerezte második győzelmét is a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában. A BKG Príma Akadémia elleni találkozót követően a két vezetőedző értékelte a látottakat.

Merim Mehmedovic tökéletes stratégiát dolgozott ki a Blue Sharks számára

Fotó: MKOSZ

Jól felkészült az ellenfeléből a Blue Sharks

– Nagyon készültünk erre a mérkőzésre – kezdte a Blue Sharks mestere, Merim Mehmedovic. – Amikor a BKG ellen bajnokit játszunk, soha nem lehet tudni mi lesz az eredmény. Próbáltuk kihasználni a magassági előnyünk. Nagyrészt ez sikerült is. Az ellenfél is nagyon jól játszott. Gratulálok mindkét csapatnak! A bajnokság szempontjából ez egy nagyon fontos győzelem volt, mert nem sok csapat fog itt győzni.

– A küzdelem helyenként jó volt – vette át a szót a Szigetszentmiklós trénere, Dr. Nagy Ágoston. – Ilyenkor láttam, hogy közben még gondolkodtunk is néha. A pár pontos előny birtokában könnyen bedobták a hármasaikat a nyiregyiek, mi ugyanakkor a tiszta helyzetet sem. Az átmeneti játékban ponterősebbek voltak nálunk. Megérdemeltük a vereséget. Amilyen az edzés, olyan a játék. Ezt megtanultuk.