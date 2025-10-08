október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

"A bajnokság szempontjából ez egy nagyon fontos győzelem volt"

Címkék#Szigetszentmiklós#Merim Mehmedovic#Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Majdnem végig vezetve, a pálya mindkét oldalán remek teljesítményt nyújtva verte meg a Blue Sharks a BKG-t.

Mihály Norbert

Ahogyan arról beszámoltunk, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks megszerezte második győzelmét is a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában. A BKG Príma Akadémia elleni találkozót követően a két vezetőedző értékelte a látottakat.

Blue Sharks
Merim Mehmedovic tökéletes stratégiát dolgozott ki a Blue Sharks számára
Fotó: MKOSZ

Jól felkészült az ellenfeléből a Blue Sharks

– Nagyon készültünk erre a mérkőzésre – kezdte a Blue Sharks mestere, Merim Mehmedovic. – Amikor a BKG ellen bajnokit játszunk, soha nem lehet tudni mi lesz az eredmény. Próbáltuk kihasználni a magassági előnyünk. Nagyrészt ez sikerült is. Az ellenfél is nagyon jól játszott. Gratulálok mindkét csapatnak! A bajnokság szempontjából ez egy nagyon fontos győzelem volt, mert nem sok csapat fog itt győzni. 

– A küzdelem helyenként jó volt – vette át a szót a Szigetszentmiklós trénere, Dr. Nagy Ágoston. – Ilyenkor láttam, hogy közben még gondolkodtunk is néha. A pár pontos előny birtokában könnyen bedobták a hármasaikat a nyiregyiek, mi ugyanakkor a tiszta helyzetet sem. Az átmeneti játékban ponterősebbek voltak nálunk. Megérdemeltük a vereséget. Amilyen az edzés, olyan a játék. Ezt megtanultuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu