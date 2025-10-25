Boljos Mateja sérülése megpecsételte a Blue Sharks sorsát

Nem kifejezés, hogy rossz előjelekkel várta a Fót elleni rangadót a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Hétközben kiderült ugyanis, hogy a csapat kezdő irányítója és a fiatalperceket eddig szinte teljes egészében kitöltő Boljos Mateja megsérült és hetekig nem számíthat rá a szakmai stáb. Ezek után Verebélyi Áron – a felnőttek között életében először – a kezdőben találta magát.

Megszakadt a Blue Sharks sorozata

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Nehéz feladat várt a Blue Sharks csapatára

A meccs első támadásából Bazsó Brúnó szép középtávoli kosarat szerzett, majd egy-két nehezebb perc után Komma László talált be kintről és beköszönt Illés Máté is. Orosi Bálint remekül szállt be a játékba, kosarakat és gólpasszokat jegyzett, de védekezésben olyan nehéz feladattal találta szemben magát, aminél talán nincs is bonyolultabb a B-csoportban, nevezetesen megállítani a sokszoros válogatott Juhos Leventét.

Sokáig szépen tartotta magát Merim Mehmedovic egylete, ám az első negyed utolsó, majd a második negyed első támadásából is kapott egy-egy triplát a csapat. Utóbbira válaszolt Nagy Simon távolról, majd ziccert is dobott indításból. Illés második hármasával visszajött három pontra a Hübner, aminél – mint később kiderült – közelebb már nem férkőzött a csapat az ellenfeléhez.

A megváltozott helyzettel nagyon leszűkültek a hazaiak opciói, nem tudta a gárda a megszokott támadójátékát hozni. A Blue Sharks ellenfele pedig kihasználta ezt és pillanatokon belül ellépett.

A második félidőben már húsz pont feletti hátrányból próbált visszakapaszkodni a vendéglátó. Zsinórban dobott hármast Orosi, Nagy és Illés is. Utóbbi egészen extra megmozdulásokkal próbálta életben tartani a reményeket, ám sajnos nem volt reális esély a további zárkózásra, mert annak ellenére sem állt össze a védekezés, hogy egyébként mindenki megtette a tőle telhetőt.

NB I/B, Piros-csoport, 5. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Phoenix-MT Fót 70–97 (20–28, 15–28, 25–23, 10–18)

Continental Aréna, v.: Sörlei, Bagi, Pohánka.

Nyíregyháza: Illés 22/18, Verebélyi, Bazsó 5, Piprias 9/3, Komma 10/3. Csere: Orosi 7/3, Nagy 12/6, Végső 4, Kristóf, Hibján 1. Vezetőedző: Merim Mehemdovic.

Fót: Dancsecs 10/6, Karda 12, Antóni 16/6, Boka-Magó 11/9, Juhos 17. Csere: Mitchell 15/6, Richter 2, Németh 7/3, Tóth 4, Békési, Kékesi, Molnár 3/3. Vezetőedző: Surmann Gábor.