Rangadóra hangol a veretlen Blue Sharks

Sok mindent lehet mondani a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks sorsolására, ám azt véletlenül sem, hogy könnyű lenne. Az első négy mérkőzésből hármat idegenben játszott Merim Mehmedovic gárdája, ráadásul az előző idény rájátszásába jutott csapatok közül hárommal, a BKG-val, a MEAFC-cal és a Vasassal is találkozott már. Mindezek fényében még nagyobb bravúr, hogy négy forduló után veretlenül vezeti a nyírségi egylet az NB I/B Piros-csoportjának tabelláját.

Ezúttal sem vár könnyű feladat a Blue Sharks játékosaira

Fotó: MKOSZ.hu

Vérbeli rangadó vár a Blue Sharks csapatára

Az NB I/B Piros-csoportja a magyar férfi kosárlabda piramisának másodosztályú bajnoksága. A keretek többségét a feltörekvő fiatal tehetségek és a rutinos játékosok egyvelege alkotja. A másodosztály színvonala évről évre emelkedik, így nem csupán a játékosok, hanem a szurkolók számára is hétről hétre izgalmas, látványos mérkőzéseket kínál, olyan neves csapatokkal, mint a MAFC, a PVSK, vagy a Vasas.

Na, de vissza a Blue Sharksra, akik számára a folytatás sem ígérkezik könnyebbnek, sőt, talán az eddigi legerősebb ellenfél vár rájuk szombaton, hiszen az előző évadban a döntőig menetelő Phoenix-MT Fóttal csap össze a gárda a Continental Arénában.

A Pest vármegyeiek alaposan átalakultak nyáron, távoztak kulcsemberek és újak érkeztek helyettük, összességében a korábbinál bővebbé vált a keretük. Az állandóságot képviseli náluk Dancsecs András és a korábbi válogatott magasember, Juhos Levente, akik továbbra is meghatározzák a „tigrisek” játékát. Az említettek mellett a pályafutása nagyját Pécsen lejátszó Antóni Csanád is a rutint képviseli és minden bizonnyal kulcsember lesz a fóti mezben eddig csupán egy meccset lejátszó Shereef Mitchell.

– Újabb fontos mérkőzés vár ránk – fogalmazott a Blue Sharks vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Az előző idény döntőse ennek a szezonnak is ambiciózus csapattal vágott neki. Nagy taktikai csatát várok, ami közönségszórakoztató játékkal párosulhat. Taktikailag felkészültünk, mindent megteszünk azért, megőrizzük veretlenségünket!

NB I/B, Piros-csoport, 5. forduló

Hübner Nyíregyháza BS – Phoenix-MT Fót

Szombat, 17.00 óra, Continental Aréna