Két győzelem után a tabella élén a Blue Sharks!

Lejátszotta első két mérkőzését a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának 2025–2026-os idényében a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és mondhatni, nem sok oka lehet eleddig a panaszra, hiszen mindkét meccsét magabiztosan megnyerte, így az élről várhatja a gárda a harmadik fordulót. Nem mostanában vezette utoljára a bajnokságot a szabolcsi egylet, legutóbb 2021. március 28-án fordult elő ilyen, a 2021–2022-es idény alapszakaszának utolsó játéknapját követően.

Hazai pályán is bizonyítana a Blue Sharks

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Kiemelkedően teljesít a Blue Sharks

Kiemelkedően teljesít eddig a csapat támadásban és védekezésben is. Két meccsen összesen 147 pontot kapott, ami a harmadik legjobb mutató a mezőnyben. Ez az adat különösen megsüvegelendő annak fényében, hogy a Hübner az egyetlen olyan csapat, amelyik még csak idegenben lépett pályára és hozzátehetjük, hogy az egyik meccsét éppen az ellen a BKG ellen játszotta, amely a nyitó körben 97 pontig jutott Pécsen.

A múlt vasárnapi összecsapáson 29 gólpasszt osztott ki a Blue Sharks, ennél többet pedig még egy gárda sem jegyzett ebben az idényben. Rytis Pipiras ebben a kategóriában a bajnokság második legjobbja nyolcas átlaggal, de Illés Máté és Boljos Mateja is ott van az első nyolcban (6-6).

A szenzációs, tiszaújvárosi dobómutatót ugyan nem ismételte meg a csapat, de Szigetszentmiklóson sem volt miért szégyenkezni. Illés Máté már 12 bedobott hármasnál jár 48 százalékos hatékonysággal és a többiek is remekelnek: Bazsó Brúnó 50, Nagy Simon 45.5, Boljos 40, míg Pipiras 37.5 százalékkal tüzel kintről.

A litván légiós is elért egy egyéni statisztikai határt, ugyanis túl van Blue Sharks mezben lejátszott (bajnokin) 1600. percén (1606), míg Bazsó már 150 bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

A sikeres szezonkezdés után abban bíznak Nyíregyházán, hogy hazai pályán is hasonló formában kosárlabdázik majd a gárda, mint idegenben. Ebben nagy segítségükre lehetnek a szurkolók. A szombati találkozó 17 órakor kezdődik, az ellenfél a MEAFC lesz.