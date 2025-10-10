október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Két győzelem után a tabella élén a Blue Sharks!

Címkék#BKG#Hübner Nyíregyháza Blue Sharks#gárda

Idegenben szárnyal Merim Mehmedovic csapata, hétvégén jön a hazai bemutatkozás.

Mihály Norbert

Lejátszotta első két mérkőzését a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának 2025–2026-os idényében a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks és mondhatni, nem sok oka lehet eleddig a panaszra, hiszen mindkét meccsét magabiztosan megnyerte, így az élről várhatja a gárda a harmadik fordulót. Nem mostanában vezette utoljára a bajnokságot a szabolcsi egylet, legutóbb 2021. március 28-án fordult elő ilyen, a 2021–2022-es idény alapszakaszának utolsó játéknapját követően.

Blue Sharks
Hazai pályán is bizonyítana a Blue Sharks
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Kiemelkedően teljesít a Blue Sharks

Kiemelkedően teljesít eddig a csapat támadásban és védekezésben is. Két meccsen összesen 147 pontot kapott, ami a harmadik legjobb mutató a mezőnyben. Ez az adat különösen megsüvegelendő annak fényében, hogy a Hübner az egyetlen olyan csapat, amelyik még csak idegenben lépett pályára és hozzátehetjük, hogy az egyik meccsét éppen az ellen a BKG ellen játszotta, amely a nyitó körben 97 pontig jutott Pécsen.

A múlt vasárnapi összecsapáson 29 gólpasszt osztott ki a Blue Sharks, ennél többet pedig még egy gárda sem jegyzett ebben az idényben. Rytis Pipiras ebben a kategóriában a bajnokság második legjobbja nyolcas átlaggal, de Illés Máté és Boljos Mateja is ott van az első nyolcban (6-6).

A szenzációs, tiszaújvárosi dobómutatót ugyan nem ismételte meg a csapat, de Szigetszentmiklóson sem volt miért szégyenkezni. Illés Máté már 12 bedobott hármasnál jár 48 százalékos hatékonysággal és a többiek is remekelnek: Bazsó Brúnó 50, Nagy Simon 45.5, Boljos 40, míg Pipiras 37.5 százalékkal tüzel kintről.

A litván légiós is elért egy egyéni statisztikai határt, ugyanis túl van Blue Sharks mezben lejátszott (bajnokin) 1600. percén (1606), míg Bazsó már 150 bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

A sikeres szezonkezdés után abban bíznak Nyíregyházán, hogy hazai pályán is hasonló formában kosárlabdázik majd a gárda, mint idegenben. Ebben nagy segítségükre lehetnek a szurkolók. A szombati találkozó 17 órakor kezdődik, az ellenfél a MEAFC lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu