Fontos hazai győzelem: Mehmedovic elégedett, de óvatos

Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks lényegében végig vezetve szerezte meg zsinórban a harmadik győzelmét a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában. A PEKA BAU-MEAFC Wolves elleni összecsapás után a két vezetőedző értékelte a történteket.

Merim Mehmedovic igazítja el a Blue Sharks játékosait

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Összességében jól muzsikált a Blue Sharks

– Azt kaptuk, amit vártunk – értékelt a Nyíregyháza trénere, Merim Mehmedovic. – A Miskolc ebben a szezonban teljesen új szisztémában játszik, gyorsan kosárlabdázik. Vannak periódusok, amikkel nagyon elégedett vagyok és volt olyan, amikor kicsit elengedtük a meccset, amit a jövőben nem szabad megtenni. Nagyon fontos győzelmet arattunk, de van még mit csiszolni.

– Gratulálok a Nyíregyházának, hazai pályára is átmentette azt a dobóformát, amit az elmúlt két fordulóban mutatott – folytatta a Miskolc edzője, Szollár Gergő. – A hazaiak az első perctől kezdve nagy energiával játszottak, ami picit meglepetésként is ért minket, mert általában mi vagyunk a gyorsabb csapat. A második félidőben összekaptuk magunkat, próbáltunk zárkózni, de sajnos már túl nagy volt a különbség. Gratulálok a játékosaimnak a heti munkához és a mérkőzésen mutatott tartásukhoz, a Nyíregyházának pedig sok sikert kívánok!

A Nyíregyháza a folytatásban idegenben szerepel, méghozzá október 18-án, szombaton a Vasas Akadémia otthonában lép pályára.