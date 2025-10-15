október 15., szerda

Kosárlabda

36 perce

Szárnyalnak a fiatal Cápák, hibátlan szezonkezdet U21-ben is

Címkék#u21#Hübner Nyíregyháza Blue Sharks#kosárlabda

A felnőtt egylet mellett a fiatalok is őrzik veretlenségüket.

Mint arról már beszámoltunk, az NB I/B Piros-csoportjában remeklő Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapata még nem talált legyőzőre, hasonlóan az U21-es gárdához, amely szintén százszázalékos.

Blue Sharks
Verebélyi Áron a Blue Sharks U21-es csapatának egyik vezére
Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

A Blue Sharks fiataljai is remekelnek

Tehát a felnőttek mellett a fiatalok is három győzelemmel indították a szezont. Szobi Dániel gárdája 102–60-ra győzött Tiszaújvárosban, 104–81-re nyert a BKG vendégeként, múlt szombaton pedig nagy küzdelemben, 91–88-ra felülmúlta a MEAFC-t.

Az első három meccsen a Hübner dobta a harmadik legtöbb pontot és csak három együttes kapott kevesebbet azon csapatok közül, amelyek ugyancsak lejátszottak már három mérkőzést. A nyíregyházi fiatalok a legtöbb gólpasszt osztották és holtversenyben a negyedik legtöbb lepattanót szedték idáig.

A találkozókon rendszerint kollektív, jó teljesítményt nyújtott a nyíregyházi társaság, ám egy-egy játékos statisztikai mutatóit külön is érdemes kiemelni.

Hibján Máté a két idegenbeli összecsapáson lépett pályára, ezeken 26 pontos átlagot hozott össze úgy, hogy 14 hárompontoskísérletéből 8 célt ért. Máté a bajnokság pontlistáján és a VAL-t tekintve is harmadik.

Végső Bálint az előző fordulóban lépett pályára először az U21-es bajnokságban, 15-ből 7 triplát értékesítve 28 pontot szerzett, mellette 11 lepattanót és 4 gólpasszt jegyzett.

Verebélyi Áron sokoldalú teljesítményt nyújt, a blokkolása kiemelkedő, három meccsen összesen 11 dobást hárított el. Ebben a kategóriában 3.67-es átlaggal első helyen áll, csakúgy, mint ahogy az előző szezonban is tette. Áron emellett 6.67 gólpasszt átlagol, amivel az asszisztlistán második. 

 

