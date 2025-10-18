Komma és Pipiras vezérletével aratott újabb győzelmet a Nyíregyháza

A bajnokságot ellentétes formában kezdő csapatok találkoztak a Sport11-ben a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában, ahol az eddig "hatalmas meglepetésre" nyeretlen Vasas Akadémia a veretlen Hübner Nyíregyháza Blue Sharks gárdáját látta vendégül.

Ezúttal sem talált legyőzőre a Blue Sharks

Fotó: MKOSZ.hu

Szép lassan felőrölte ellenfelét a Blue Sharks

Dobópárbajjal indult az összecsapás, Krasovec Ádám hármasára Rytis Pipiras triplája érkezett válaszul, majd betalált kintről Komma László is. A Blue Sharks magasemberei rendkívül ponterősen kosárlabdáztak, de csapatszinten is gördülékeny volt a támadójáték annak ellenére is, hogy a fővárosiak legfőbb fegyvere a védekezés.

A második negyedben sem sokat változott a játék, vagyis továbbra is sok kosarat kapott a Nyíregyháza a palánk alól, ugyanakkor Komma is megállíthatatlan volt. Egy idő után szépen jöttek sorra a többiektől is a jó megoldások, ám továbbra sem tudott nagyobb előnyt kialakítani Merim Mehmedovic egylete, sőt, a Vasas egy-két extra dobással fordított. Ez felbőszítette a szabolcsiakat, akik a korábbinál is agresszívabban támadták a gyűrűt, faulttal együtt dobtak be ziccereket, más kérdés, hogy a büntetőkkel meggyűlt a bajuk.

Kiváló védekezéssel és szép játékból szerzett nyíregyházi kosárral indult a második félidő. Támadásban iskolajátékot mutatott be a gárda: szebbnél szebb gólpasszból talált be Illés Máté, Boljos Mateja és Komma László is, Rytis Pipiras pedig előbb zsákolt, majd hármast dobott. Lassan beérett, hogy egyébként védekezésben is kapartak a srácok, amit megkoronázott a litván légiós hatalmas blokkja a harmadik negyed végén.

Nem lassított a Hübner a negyedik játékrészben sem. Egyre inkább élvezte a csapat a játékot, járt a labda, Nagy Simon hármasával pedig már tizenhat volt közte. A hazaiak küzdöttek és villanásokra futotta is tőlük, de egyértelműen a Blue Sharks irányította a meccset.

A Vasasra jellemző módon az ellenfél az utolsó másodpercig oda tette magát, de végül nem volt miért izgulni, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a negyedik meccsét is megnyerte.