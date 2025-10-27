Sérülés, majd vereség, nehéz estét élt át a Nyíregyháza

A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks elszenvedte első vereségét a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában méghozzá az egyik tavalyi döntős, a Phoenix-MT Fót ellenében. A nyíregyháziak már az első félidőben jelentős hátrányba kerültek, mivel a vendégek gyors és pontos játékkal domináltak. A Blue Sharks számára külön nehézséget jelentett, hogy egyik kulcsjátékosa, Boljos Mateja sérülés miatt nem léphetett pályára.

Egy idő után már a Blue Sharks trénere Merim Mehmedovic is tehetetlen volt

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Boljos Mateja sérülése alapjaiban változtathatja meg a Blue Sharks szezonját

– A Vasas elleni mérkőzés után kiderült, hogy Boljos Mateja hosszabb időre kidőlt sérülés miatt – értékelte a találkozót a Blue Sharks vezetőedzője, Merim Mehmedovic. – Ő fontos szerepet játszik a csapatunkban, így hátrányosan érint minket a hiánya, ami viszont pozitívum, hogy más fiatalok több lehetőséget kaphatnak. Verebélyi Áron és Orosi Bálint is tette a dolgát becsülettel, ám sajnos maga a meccs nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. Nem voltunk könnyű helyzetben, mert pont egy nagyon erős ellenféllel találkoztunk, amely taktikailag is gyorsan átlátta a szituációt, s könyörtelenül kihasználta azt. A jövőben meg kell oldanunk ezt a problémát. Sajnálom, hogy a saját közönségünk előtt szenvedtünk vereséget, de lesz még lehetőségünk javítani.

– Meg kell, hogy mondjam, nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert amit letettek az asztalra, az igazán elismerésre méltó – folytatta a vendégek trénere, Surmann Gábor. – Gyakorlatilag esélyt sem adtunk egy olyan, komoly játékerőt és minőséget képviselő csapatnak, amely eddig veretlenül vezette a tabellát. Nagyon jó energiával, kőkeményen dolgoztunk az egész mérkőzésen. A felépített taktikát pedig fegyelmezetten követtük és több esetben precízen végre is hajtottuk, amit elterveztünk. Kiemelném a Pipiras elleni védekezésünket, ami azt gondolom, emelt szinten működött. Nagy örömmel tölt el, hogy a lepattanó csatát is ilyen masszívan megnyertük. Valamint a 25 kiosztott gólpassz, és a hat játékosom által is elért kétszámjegyű dobott pont is alátámasztja azt, hogy milyen folyékonyan, kollektív mederben ment a támadás része. Ma még örülünk a sikernek, hétfőtől pedig már csakis előre, a következő mérkőzésünkre fogunk koncentrálni. Végezetül szeretném megköszönni fantasztikus szurkolóinknak a hangos biztatást, amit kaptunk tőlük. Elképesztő sokat jelentett ez a csapatnak. Természetesen ez a szép győzelem teljes mértékben közös velük. Ellenfelünknek pedig csakis minden jót kívánok.