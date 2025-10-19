október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Kosárlabda

1 órája

Merim Mehmedovic: a második félidőre megoldottuk a védekezést

Címkék#Vasas Akadémia#Blue Sharks#kosárlabda

„A védekezésünk volt a kulcs” – értékelt a Blue Sharks vezetőedzője, Merim Mehmedovic, miután csapata idegenben is legyőzte a Vasas Akadémiát, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel vezeti az NB I/B Piros-csoportját.

Mihály Norbert

Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Vasas Akadémia otthonában is győzni tudott, így továbbra is őrzi makulátlan mérlegét a férfi kosárlabda NB I/B, Piros-csoportjában. A találkozót követően a két vezetőedző értékelte a látottakat.

Blue Sharks
Merim mehmedovic igazítja el a Blue Sharks játékosait
Fotó: MKOSZ.hu

Kemény meccsen van túl a Blue Sharks

– Várható volt, hogy kemény meccs lesz a Vasas elleni, hiszen mindkét csapatnak fontos volt ez a mérkőzés – mondta el a találkozó után a Nyíregyháza trénere, Merim Mehmedovic. – Az első félidőben voltak kisebb védekezési problémáink, de szerintem ezt sikerült megoldanunk a második játékrészre, ennek is köszönhető a győzelem. Gratulálok mindkét csapatnak és további sok sikert kívánok a Vasasnak.

– Gratulálok a Nyíregyházának a győzelemhez, jól játszottak, amiért elismerés illeti őket – folytatta a hazaiak trénere, Stephen Arigbabu. – Nekünk is voltak lehetőségeink, és néhány kulcsfontosságú pillanatban akár a mi javunkra is fordulhatott volna a találkozó, ám ezeket az alkalmakat nem sikerült kihasználnunk. Visszatérünk a mindennapi munkához, folyamatosan fejlődünk és alig várjuk, hogy megszerezzük az idei első győzelmünket a bajnokságban.

A Blue Sharks számára egy hazai összecsapással folytatódik a bajnokság, október 25-én szombaton a Fót látogat a Continental Arénába.

 

