Nem volt kérdés – továbbra is veretlen a Blue Sharks

Két idegenbeli győzelem után a tabella éléről várta a hazai bemutatkozást a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A vendég MEAFC sem kezdte rosszul az idényt, így kiélezett összecsapásra számíthatott a nagyérdemű. Remekül indítottak a vendégek, az első négy dobásuk bement, ám a Nyíregyháza is remekelt: Komma László zsákolt, Rytis Pipiras hármast dobott, Illés Máté pedig szép betörésből értékesített egy üres ziccert.

Komma László ezúttal is tarthatatlan volt a palánkok alatt

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Végig vezetve győzött a Blue Sharks

A miskolciak igyekeztek lendületesen játszani, gyors átmenetekből pontokat szerezni, de a Blue Sharks tempójával nem tudták tartani a lépést, így bár momentumaik voltak, a házigazda irányította az első negyedet.

A második játékrészre is megmaradt az olajozott támadójáték és a jó értelemben vett agresszivitás, faultokat harcolt ki Merim Mehmedovic csapata, miközben a szabolcsi játékosok remekül dobtak kintről. Beköszönt távolról Nagy Simon és a rendkívül összeszedetten játszó Boljos Mateja is. A negyed felénél már 18 pont volt a fór, ahonnan a nagyon lelkes MEAFC visszajött mínusz tízre, ám Mehmedovic egy időkéréssel lehűtötte a kedélyeket. Bazsó Brúnó gyönyörű kosarat szerzett közelről, majd egy követhetetlen labdajáratás végén Pipiras vágott be egy triplát, ráadásul a félidő végén Illés is eredményes volt.

Fordulás után közel kétperces kosárcsendet zárt le Komma kosara. Rövid időn belül két hármast dobott Bazsó, majd fantasztikus játék végén Verebélyi Áron, később Végső Bálint is betalált kintről. Huszonöt pontra nőtt a különbség, ami talán egy picit elaltatta a vendéglátót, ezzel szemben a miskolciak minden mindegy alapon küzdöttek azért, hogy visszajöjjenek a meccsbe. Tíz pontra faragták a differenciát, ám sorra érkeztek az újabb jó megoldások Pipirastól, Bazsótól, Boljostól és Nagytól, így az utolsó percekre már nem maradt nyitott kérdés.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, 3. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Peka Bau-MEAFC Wolves 98–85 (32–20, 27–20, 21–18, 18–27)

Continental Aréna, v.: Borgula, Drenyovszki, Utasi.

Nyíregyháza: Boljos 15/6, Illés 17/6, Bazsó 15/6, Pipiras 13/6, Komma 20. Csere: Nagy 12/9, Verebélyi 3/3, Végső 3/3. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

MEAFC: Dunai 8/6, Velkey 6, Kékesi 20/6, Kelemen 13, Czermann 6. Csere: Bankó 9/6, Gadus, Radics 17/3, Árva-File 6/3, Molnár, Ragályi, Mokánszki Mi. Vezetőedző: Szollár Gergő.

Kipontozódott: Velkey (31.).