Domináns teljesítmény Szigetszentmiklóson

A kosárlabda NB I/ B, Piros csoportjának második fordulóbeli rangadóján a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a BKG PRÍMA Akadémia otthonában vendégszerepelt. A hazaiak indítottak jobban, de 5–0 után Merim Mehmedovic egylete futott egy 11–0-t. Gyönyörű játék végén hármast dobott Illés Máté, míg Rytis Pipiras kétszer ziccerezett betörésből. Dicsérendő volt a védekezés, Nagy Botondra és Benedekre különösen ügyelt a Hübner.

Hamar átvette az irányítást a Blue Sharks

Fotó: MKOSZ

Tarthatatlanak voltak a Blue Sharks játékosai

A BKG időkéréssel rendezte a támadójátékát, de a pálya másik oldalán továbbra is remekelt a Blue Sharks. A második játékrész elején picit beragadt a vendég alakulat, amit Komma László zsákolása és közeli kosara feledtetett. A gyönyörű labdajáratások eredményeként betalált kintről Bazsó Brúnó, Nagy Simon, Illés és Pipiras is. A szigetszentmiklósiak legfőbb pontdobója helyett ezúttal Armaghani Ármin villogott, leginkább ő tartotta szorosan az eredményt. A félidő végére nyolcpontos előnyt alakított ki a Nyíregyháza.

Három jó védekezéssel és Piprias egy, valamint Illés két hármasával indította a második félidőt a csapat, amivel kevesebb mint két perc alatt ellépett (36–53). Voltak momentumai a BKG-nak is, de amikor zárkóztak a hazaiak, akkor sem játszott rosszul a Hübner. A harmadik negyed második felére ismét elkapta a fonalat a gárda, Bazsó előbb hármast dobott, majd gólpasszt osztott ki a védekezésben is hatalmasat dolgozó Illésnek. Komma remek betörése megadta az utolsó negyed alaphangját, majd jöttek az újabb gyönyörű labdajáratásból született hármasok. Közben Boljos Mateja és társai védekezésben is elképesztően dolgoztak, a Blue Sharks minden lepattanóért megküzdött, erre az energiára pedig nem volt válasza a hazaiaknak. Négy perccel a vége előtt már 24 ponttal vezetett a Nyíregyháza, így minden kérdés lezárult – a szezon második mérkőzését is nagyon magabiztosan nyerte meg a csapat.