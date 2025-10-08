október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Domináns teljesítmény Szigetszentmiklóson

Címkék#BKG#Nyíregyháza#Blue Sharks

Egy BKG–Nyíregyháza párharc mindig pikáns, pláne azok után, hogy mindkét együttes kiválóan kezdte a szezont.

Mihály Norbert

A kosárlabda NB I/ B, Piros csoportjának második fordulóbeli rangadóján a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a BKG PRÍMA Akadémia otthonában vendégszerepelt. A hazaiak indítottak jobban, de 5–0 után Merim Mehmedovic egylete futott egy 11–0-t. Gyönyörű játék végén hármast dobott Illés Máté, míg Rytis Pipiras kétszer ziccerezett betörésből. Dicsérendő volt a védekezés, Nagy Botondra és Benedekre különösen ügyelt a Hübner. 

Blue Sharks
Hamar átvette az irányítást a Blue Sharks
Fotó: MKOSZ

Tarthatatlanak voltak a Blue Sharks játékosai

A BKG időkéréssel rendezte a támadójátékát, de a pálya másik oldalán továbbra is remekelt a Blue Sharks. A második játékrész elején picit beragadt a vendég alakulat, amit Komma László zsákolása és közeli kosara feledtetett. A gyönyörű labdajáratások eredményeként betalált kintről Bazsó Brúnó, Nagy Simon, Illés és Pipiras is. A szigetszentmiklósiak legfőbb pontdobója helyett ezúttal Armaghani Ármin villogott, leginkább ő tartotta szorosan az eredményt. A félidő végére nyolcpontos előnyt alakított ki a Nyíregyháza.

Három jó védekezéssel és Piprias egy, valamint Illés két hármasával indította  a második félidőt a csapat, amivel kevesebb mint két perc alatt ellépett (36–53). Voltak momentumai a BKG-nak is, de amikor zárkóztak a hazaiak, akkor sem játszott rosszul a Hübner. A harmadik negyed második felére ismét elkapta a fonalat a gárda, Bazsó előbb hármast dobott, majd gólpasszt osztott ki a védekezésben is hatalmasat dolgozó Illésnek. Komma remek betörése megadta az utolsó negyed alaphangját, majd jöttek az újabb gyönyörű labdajáratásból született hármasok. Közben Boljos Mateja és társai védekezésben is elképesztően dolgoztak, a Blue Sharks minden lepattanóért megküzdött, erre az energiára pedig nem volt válasza a hazaiaknak. Négy perccel a vége előtt már 24 ponttal vezetett a Nyíregyháza, így minden kérdés lezárult – a szezon második mérkőzését is nagyon magabiztosan nyerte meg a csapat.

NB I/B, Piros-csoport, 2. forduló
BKG Prima Akadémia–Hübner Nyíregyháza BS 70–87 (18–20, 18–24, 19–22, 15–21)
Szigetszentmiklós, v.: Hervay, Pécsi, Szilvágyi.
BKG: Nagy Be. 4, Nagy Bo. 14/6, Arnóczi 9/3, Bohunicky 6, Reiber 12. Csere: Armaghani 16/3, Kovács L. 2, Fábián, Várszegi, Büki 7/3. Vezetőedző: Nagy Ágoston.
Nyíregyháza: Boljos 6, Illés 20/15, Nagy S. 8/3, Pipiras 23/15, Komma 21. Csere: Bazsó 9/6, Végső, Verebélyi, Magyari, Orosi. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu