Cápaveszély Budapesten: a veretlen Blue Sharks a Vasas otthonába látogat

Máris elérkezett a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjának negyedik fordulója, melynek során a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a Vasashoz látogat. Már harmadszor játszik idegenben Merim Mehmedovic egylete, de idáig ez sem okozott gondot, hiszen nyert a csapat Tiszaújvárosban és a BKG vendégeként is, legutóbb pedig hazai pályán verte meg a MEAFC-ot, így egyike a gárda annak a három csapatnak, amelyek még veretlenek, sőt a pontkülönbségnek köszönhetően jelenleg a tabella élén állnak a Cápák.

Nehéz feladat előtt a Blue Sharks

Fotó: Hübner Nyíregyháza Blue Sharks

Nem szabad, hogy megtévessze a Blue Sharks játékosait a Vasas helyzete

Az aktuális ellenfél rendre az élmezőnyben végez és a kerete alapján ebben az idényben is ott van a helye a legjobbak között, ám éppen ellentétesen kezdett, mint a Blue Sharks. A fővárosiak a Jászberénytől, a Salgótarjántól és a PVSK-tól is kikaptak, vagyis az első győzelmükre hajtanak szombaton. A piros-kékek így tizenegyedikek jelenleg, de nagy hiba lenne, ha a tabella állása elaltatná a Hübnert!

– A Vasasnak volt hosszabbításban elszenvedett veresége, legutóbb pedig egy ponttal kapott ki, minden alkalommal jó csapatokkal találkozott – fogalmazott Merim Mehmedovic. – Veszélyes ellenfél, mint mindig. Különös játékstílust képviselnek, sokszor játszottunk már ellenük, de ehhez újra és újra alkalmazkodni kell. Jó mérkőzést várok, melyet az fog megnyerni, aki higgadtabban hoz döntéseket. Készen állunk, ám biztosan egész héten készült a Vasas is, mert ha nyerne, más irányt vehetne a szezonja. Nekünk is fontos a győzelem, mivel a folytatásban is nehéz a programunk és az újabb siker megkönnyítené a munkát. Örülök, hogy visszatérek a Sport11-be, ahol sokat dolgoztam és várom, hogy találkozzak a vasasos barátaimmal!