Új név a kalapban! Vele tárgyal a Szpari vezetősége

Mint arról a reggeli órákban írtunk, Márton Gábor, Pető Tamás és Gerliczki Máté számított a legesélyesebbnek arra, hogy Szabó István keddi menesztése után betöltse a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzői pozícióját. Nos, úgy tűnik, végül egyikőjük sem lesz befutó, a Nemzeti Sport Online értesülései szerint ugyanis Bódog Tamás már Nyíregyházán tartózkodik, közel a megegyezés.

Bódog Tamás öt év után ülhet le újra NB I.-es kispadra, ha sikerül megegyeznie a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőségével.

Fotó: Koncz Márton

Bódog Tamás korábbi csapata ellen debütál?

Az 55 éves szakember legutóbb a Hertha BSC másodedzőjeként dolgozott 2022 júliusa és 2024 júniusa között, korábban a Budapest Honvéd, a Kisvárda Master Good FC és a Diósgyőri VTK vezetőedzője is volt az NB I.-ben. Bódog azt megelőzően is több mint egy évtizeden át át dolgozott és futballozott Németországban, tagja volt például annak a mainzi együttesnek is, amely feljutott a Bundesligába.

Amennyiben sikerül megegyeznie a feleknek, a bejelentés órákon belül megtörténhet, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig már az új vezetőedzővel a kispadon mérkőzhet meg péntek este a vármegyei rivális Kisvárda csapatával.