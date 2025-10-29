október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Új név a kalapban! Vele tárgyal a Szpari vezetősége

Címkék#vezetőedző#Nyíregyháza Spartacus#Szabó István#Bódog Tamás#Szpari

Órákon belül megtörténhet a bejelentés. Egybehangzó értesülések szerint Bódog Tamás már Nyíregyházán tartózkodik.

Kerecsen József

Mint arról a reggeli órákban írtunk, Márton Gábor, Pető Tamás és Gerliczki Máté számított a legesélyesebbnek arra, hogy Szabó István keddi menesztése után betöltse a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzői pozícióját. Nos, úgy tűnik, végül egyikőjük sem lesz befutó, a Nemzeti Sport Online értesülései szerint ugyanis Bódog Tamás már Nyíregyházán tartózkodik, közel a megegyezés. 

Bódog Tamás lehet a Nyíregyháza Spartacus FC új vezetőedzője.
Bódog Tamás öt év után ülhet le újra NB I.-es kispadra, ha sikerül megegyeznie a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőségével.
Fotó: Koncz Márton

Bódog Tamás korábbi csapata ellen debütál?

Az 55 éves szakember legutóbb a Hertha BSC másodedzőjeként dolgozott 2022 júliusa és 2024 júniusa között, korábban a Budapest Honvéd, a Kisvárda Master Good FC és a Diósgyőri VTK vezetőedzője is volt az NB I.-ben. Bódog azt megelőzően is több mint egy évtizeden át át dolgozott és futballozott Németországban, tagja volt például annak a mainzi együttesnek is, amely feljutott a Bundesligába. 

Amennyiben sikerül megegyeznie a feleknek, a bejelentés órákon belül megtörténhet, a Nyíregyháza Spartacus FC pedig már az új vezetőedzővel a kispadon mérkőzhet meg péntek este a vármegyei rivális Kisvárda csapatával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu