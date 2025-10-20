október 20., hétfő

Micsoda elismerés!

3 órája

A volt szövetségi kapitánynak is tetszett a Tarpa játéka

Vasárnap a Hatvan vendége volt a Tarpa az NB III. 12. fordulójában. Csank János elismerően szólt a vendégekről.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, a Tarpa Hatvanban győzött az NB III Északkeleti csoportjának 12. fordulójában. Ezzel a beregi újonc gárda az előkelő 5. helyről várhatják a folytatást. A találkozót a helyszínen nézte végig a volt szövetségi kapitány, Csank János, aki a heol.hu érdeklődésére elmondta véleményét a látottakról.

Csank János
Csank János a helyszínen látta a Tarpa győzelmét Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Csank János szerint kevesebbet hibázott a Tarpa

NB III-as szinten jó mérkőzést láthattunk – szögezte le a mesteredző. – A játék azonban a lendületessége mellett kissé kapkodós volt, ezt talán indokolja a két csapat fiatal átlagéletkora. A hatvaniak vezetésekor „neccesnek” éreztem a mérkőzést, mert nem voltak igazán veszélyes támadásaink, de a gyors egyenlítés után bíztam benne, hogy fizikálisan jól bírjuk a végét – a hajrában aztán a hazaiak hibája is kellett a győztes találathoz. Hozzátenném, hogy meglepett, hogy a Hatvan a tabella utolsó helyén áll, és látva élőben őket, a meglepettségem csak fokozódott, mivel kulturáltan és jól játszottak, s több tehetséges, illetve méretes játékossal rendelkeznek. 

Azért tartom megérdemeltnek a mieink sikerét, mert kevesebbet és kisebbeket hibáztunk. Számunkra a bennmaradás a cél, ezért eddig kellemes meglepetés a szereplésünk, de abban biztos voltam, hogy a nyáron kinevezett tréner, Vjacseszlav Jeremejev jól fogja irányítani a csapatot, hiszen kiváló futballista volt

 fogalmazott a volt szövetségi kapitány, aki szaktanácsadóként segíti a Tarpa munkáját a Heves vármegyei portálon.

A Tarpa a Putnokot látja vendégül a bajnokság következő fordulójában.

 

