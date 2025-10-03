Nyílt edzést tartott a Sportcentrum judo szakosztálya

Japánban az egyik legnépszerűbb sportág a cselgáncs. Magyarországon is sokan próbálják ki, és mivel az olimpiákon is szép sikereket értek el a magyar sportolók, így a gyerekek is egy gyakrabban járnak edzésekre. A Nyíregyházi Sportcentrumnak évek óta van cselgáncs szakága, csütörtökön pedig előbb a Kertvárosi Iskolában tartottak egy bemutatót, majd az Atlétikai Centrumban következett egy nyílt edzés. Gergely Attila lett az új vezetőedző, aki Szatmárnémetiből érkezett, de korábban Budapesten és Nagyváradon is dolgozott neves kluboknál. Örömmel fogadta a nyíregyháziak megkeresését.

Népszerű volt a cselgáncs szakosztály bemutatója

Fotó: Nyíregyházi Sportcentrum

Bízik a sikerben a Sportcentrum cselgáncs szakosztálya

– Rendkívül megtisztelő a Nyíregyházi Sportcentrum megkeresése és egyben nagy kihívás is az ország olyan régiójában meghonosítani szeretett sportágamat, ahol legalulról kell elindulni – mondta el Gergely Attila. – Szeretnénk minél sikeresebbé válni már a közeli jövőben is. Olimpiai ciklusokban gondolkodom, remélem, már négy éven belül felmutathatunk szép eredményeket.

A legfontosabb feladat most az, hogy minél több fiatalhoz jussanak el, akik közül később olyan sportolók is kikerülhetnek, akik nemzetközi versenyeken is képviselhetik Nyíregyházát. Már kisiskolás korban érdemes elkezdeni a cselgáncsot.

A nyílt edzésen játékos feladatok szerepeltek a programban, pontosan azért, hogy a gyerekek motivációja megmaradjon. Az ilyen nagy hagyományokkal rendelkező sportágak, mint a cselgáncs, értéket képviselnek. Nem csak az a cél, hogy élsportolókat neveljenek, hanem hogy a gyerekek elsajátítsanak egy életstílust és fegyelmet tanuljanak. Ezért nagy hangsúlyt helyeznek a lelki oldalra is, ami a mai rohanó világban kiemelten fontos.