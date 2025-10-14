1 órája
Ez nem csak egy verseny, ez a Robinson Cross
Három év kihagyás után rendeztek ismét cyclo-cross versenyt tavaly ősszel vármegyénkben, amely idén már a Magyar Kupa egyik kiemelt futama lesz.
Október 12-én hivatalosan is elrajtolt a 2025-2026-os hazai cyclo-cross (terepkerékpáros) szezon, melynek egyik kiemelt pontja lesz a Magyar Kupa-sorozat. A szériában három kiemelt futam kap helyet, közte november 23-án a Jósavárosban megrendezendő Robinson Cross.
Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a cyclo-cross
A cyclo-cross, magyarosítva terepkerékpározás, a kerékpársport azon szakága, melynek során a versenyzők egy 2000-4000 méter hosszú körpályán, földes, füves réteken haladnak. Leginkább egy kritérium versenyhez hasonlít, eltekintve az akadályoktól. A nyomvonalon ugyanis lépcsősor, palánk, homokágy töri meg a lendületet.
A szakág bár újkeletűnek hangzik, ennek ellenére több mint 100 éves múltja van. Eredetileg egy francia katona találta fel a lovaglás alternatívájaként. Az 1902-től rendezett cyclo-cross versenyek elismerése 1910-től kezdődött, amikor egy Tour de France győztes is részt vett rajta. 1950-ben már világbajnokságot is rendeztek belőle, ami a cyclo-cross versenyzők időszámításának a kezdetét is jelenti. Az 1970-es évektől a Benelux államok, Csehország és az USA lettek a legnépszerűbb versenyhelyszínek.
Hazánkban egyelőre nincs túl nagy hagyománya – ellenben például Belgiummal, ahol nem ritka, hogy húsz-harmincezer ember látogat ki egy-egy viadalra –, de egyre inkább teret nyer, így vármegyénkben is rendeztek már versenyeket, sőt Nyíregyháza egy ízben már Magyar Kupa fordulónak is otthont adott, s így lesz ez idén novemberben is.
Hamar kultikus hellyé vált
A nyíregyházi terepbringások központja a jósavárosi Robinson domb, amely az elmúlt években egyfajta kultikus hellyé avanzsált.
– Az ötlet nem az enyém volt, hiszen Kazai Béla bácsiék a Zöld Kerék Alapítvány által szerveztek oda könnyed hegyikerékpáros versenyeket – mondta el megkeresésünkre még a tavalyi viadal előtt az egykori Tirpák Cross sorozat mindenese, Farkas Attila. – Kezdetben olyan két és fél perces köröket jelöltek ki, lényegében megmászták a két dombot, semmi más extra nem volt a nyomvonalban. Tetszett a hely, hiszen a cyclo-cross minden eleme megtalálható ott: rézsű, lépcső, domb, ráadásul jó nehéz pályát lehet rajzolni, s mivel két olyan pont is van, ahonnan 80-90%-ban belátható a terület, így a nézők szempontjából sem másodlagos az élmény.
A helyi cyclo-cross mozgalomból aztán egy konkrét versenysorozat alakult, melynek betetőzéseként 2021 elején Nyíregyháza Magyar Kupa futamot rendezhetett. Az NYKSE Park Cross után azonban nem szerveztek több versenyt, sajnos a sorozat és ezzel a vármegyei cross-élet a népszerűségbe bukott bele.
NYKSE Robinson Cross
Egy idő után ugyanis már külföldről is érkeztek versenyzők, s mivel a komoly indulói létszám igencsak nagy pénzügyi erőforrást, infrastruktúrát és humánerőt követelt, így egy idő után nem volt rentábilis a rendezés. A helyi kerékpárosok azonban soha nem engedték el a gondolatot, így 2024. november 16-án ismét versenyt szerveztek, NYKSE Robinson Cross néven.
– Igazából soha nem mondtunk le arról, hogy ismét terepkerékpáros versenyeket rendezzünk a vármegyében, hiszen a szakág népszerűsége évről évre növekszik, így mi sem akarunk kimaradni a körforgásból – vezette fel az idei versenyt a főszervező NYKSE elnöke, Solymosi János. – Nincs könnyű dolgunk a szervezést illetően, de köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak, akiktől minden segítséget megkapunk. Már tavaly is bebizonyosodott, hogy igény van a versenyre, hiszen Debrecenből és Miskolcról is jöttek versenyzők, sőt még Romániából is érkeztek. A Robinson dombon csúnyán szólva csak elrontani lehet a pályavonalat, hiszen a terület fantasztikus adottságokkal rendelkezik, így ezúttal is remek futamokra van kilátás.
Szív kontra profizmus: a Szpari ellen bizonyíthat a mátészalkai kötődésű labdarúgó