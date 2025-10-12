1 órája
Diákolimpia: több mint ezer fiatal bizonyított a nyíregyházi döntőben (fotók)
Ezen a hétvégén Nyíregyháza adott otthont az atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság döntőjének a III-IV. és az V-VI. korcsoportban. A Diákolimpia kiemelt számában több mint ezer fiatal bizonyított.
A Magyar Diáksport Szövetség 39. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi általános és középiskolájában a Diákolimpia eseménysorozatát. A hazai iskolai sport egyedülálló, a tehetséggondozás területén is kiemelkedő jelentőségű versenyben mintegy 370 ezer 6 és 18 év közötti tanuló vesz részt 18 sportágban, nemenként hat korcsoportban.
Nyíregyházán bizonyítottak a Diákolimpia versenyzői
Ezen a hétvégén Nyíregyháza adott otthont a Diákolimpia atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság döntőjének a III-IV. és az V-VI. korcsoportban. A Tiszavasvári úti atlétikai centrumban több mint ezer versenyző mérettetett meg.
DiákolimpiaFotók: Bozsó Katalin
