október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

40 perce

Bajnok a ringben, példakép az iskolában: a Bethlenben járt „Madár”

Címkék#Dávid SC#Erdei Zsolt#olimpiai bronzérmes

Legendás vendéget köszönthettek a nyíregyházi Bethlen Gábor iskolában. Erdei Zsolt, azaz „Madár”, olimpiai bronzérmes, világbajnok ökölvívó látogatott el az intézménybe, ahol rendhagyó tornaórát tartott a diákoknak.

Mihály Norbert

Nem először volt a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vendége Erdei Zsolt, azaz „Madár”, olimpiai bronzérmes ökölvívó. Felállva, vastaps kíséretében és természetesen a Republic slágerére lépett be az intézmény újonnan épített tornatermébe, ahol nem kis tömeg, gyerekek hada fogadta, na meg a magyi származású Barkóczi László tanítványai, azaz a Dávid SC ökölvívói.

Erdei
Erdei Zsolt tartott rendhagyó tornaórát a gyerekeknek
Fotó: szon.hu

Rendhagyó tornaórát tartott Erdei Zsolt

Erdei Zsolt rendhagyó tornaórát tartott a gyerekeknek. A bemelegítés után az alapütéseket gyakorolták, majd kedélyesen elbeszélgetett a kis nebulókkal, hogy aztán a kötelek között megtekintse a Dávid SC növendékeinek bemutatóját.

– Nagyon örülünk, hogy Erdei Zsolt újra ellátogatott hozzánk, hiszen korábban egyszer már járt nálunk – mondta el a szon.hu kérdésére Gáll Ottó intézményvezető. – Akkor még aktív pályafutásának a végén járt, és egy nem mindennapi motivációs előadást tartott a tanulóinknak, ami arról szólt, hogy megfelelő hozzáállással mennyi mindent el lehet érni az élet bármely területén, nem csak a sportban. Anno is volt egy ökölvívó bemutató, hiszen az iskolánk tanárai is részt vettek a Dávid SC megalapításában, így Barkóczi László révén a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk Zsolttal. Ettől a bemutatótól azt várjuk, hogy a helyi ökölvívó sport vesz egy újabb lendületet, talán többen kedvet kapnak a kipróbálásához. Mivel az iskolánknak is van egy lány, valamint egy fiú bokszolója, így mi magunk is érintettek vagyunk a sportágban.

A gyerekek pedig széles mosollyal követték Erdei Zsolt utasításait, aki alig fél óra alatt rendesen megizzasztotta őket, hogy aztán persze győzze az autogramokat is osztogatni.

– A gyerekek számára hatalmas motiváció ez a találkozás, hiszen Erdei Zsolt pályafutása sem úgy indult, hogy rögtön világbajnok lett, hanem voltak sikerei és kudarcai is – folytatta az intézményvezető. – Igyekeztünk az elmúlt hetekben különböző filmekkel, összeállításokkal bemutatni a pályafutását, hogy azok a tanulók is megismerhessék őt, aki még meg sem születettek akkor, amikor az ökölvívó aktív karrierje még tartott.

A Dávid SC növendékei
Fotó: szon.hu

Természetesen a Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában is kiemelt helyet kap a sport, így a gyerekeknek is bőven van miből választani.

– Mint minden iskolában, úgy nálunk is a labdarúgás a legnépszerűbb sport – tért át az intézmény sportéletére Gáll Ottó. – Ezen felül számos kosárlabdázó palánta is bontogatja itt a szárnyait, akik az NYKK színeiben sportolnak. Népszerű még a sakk, amiben nagyon jók is vagyunk, hiszen általában az országos döntőig menetelnek a sakkozóink, ezen kívül pedig van egy Európa és világbajnok jetski versenyzőnk Jászai Csongor személyében, de érdekeltek vagyunk még a tájfutásban és a lovassportokban is.

Erdei Zsolt, becenevén "Madár", magyar profi ökölvívó, a sportág egyik legsikeresebb hazai képviselője. 1974-ben született Budapesten, pályafutását amatőrként kezdte, ahol jelentős sikereket ért el: többek között világbajnoki ezüstérmet (1997) és Európa-bajnoki aranyérmet (2000) szerzett. Profi karrierje 2000-ben Németországban indult a Universum Box-Promotion színeiben. 2004-ben megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki címét, melyet több alkalommal is sikeresen megvédett. Később cirkálósúlyban is világbajnok lett, így ő lett az első magyar ökölvívó, aki két súlycsoportban is elnyerte a vb-övet. Visszavonulása óta sportvezetőként és edzőként tevékenykedik, 2016-tól a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke is volt. Erdei példaképpé vált a magyar sportéletben, rendre járja az oktatási intézményeket, ahol motivációs előadásaival próbálja a sport irányába terelni a fiatalokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu