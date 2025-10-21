Bajnok a ringben, példakép az iskolában: a Bethlenben járt „Madár”

Nem először volt a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vendége Erdei Zsolt, azaz „Madár”, olimpiai bronzérmes ökölvívó. Felállva, vastaps kíséretében és természetesen a Republic slágerére lépett be az intézmény újonnan épített tornatermébe, ahol nem kis tömeg, gyerekek hada fogadta, na meg a magyi származású Barkóczi László tanítványai, azaz a Dávid SC ökölvívói.

Fotó: szon.hu

Rendhagyó tornaórát tartott Erdei Zsolt

Erdei Zsolt rendhagyó tornaórát tartott a gyerekeknek. A bemelegítés után az alapütéseket gyakorolták, majd kedélyesen elbeszélgetett a kis nebulókkal, hogy aztán a kötelek között megtekintse a Dávid SC növendékeinek bemutatóját.

– Nagyon örülünk, hogy Erdei Zsolt újra ellátogatott hozzánk, hiszen korábban egyszer már járt nálunk – mondta el a szon.hu kérdésére Gáll Ottó intézményvezető. – Akkor még aktív pályafutásának a végén járt, és egy nem mindennapi motivációs előadást tartott a tanulóinknak, ami arról szólt, hogy megfelelő hozzáállással mennyi mindent el lehet érni az élet bármely területén, nem csak a sportban. Anno is volt egy ökölvívó bemutató, hiszen az iskolánk tanárai is részt vettek a Dávid SC megalapításában, így Barkóczi László révén a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk Zsolttal. Ettől a bemutatótól azt várjuk, hogy a helyi ökölvívó sport vesz egy újabb lendületet, talán többen kedvet kapnak a kipróbálásához. Mivel az iskolánknak is van egy lány, valamint egy fiú bokszolója, így mi magunk is érintettek vagyunk a sportágban.

A gyerekek pedig széles mosollyal követték Erdei Zsolt utasításait, aki alig fél óra alatt rendesen megizzasztotta őket, hogy aztán persze győzze az autogramokat is osztogatni.

– A gyerekek számára hatalmas motiváció ez a találkozás, hiszen Erdei Zsolt pályafutása sem úgy indult, hogy rögtön világbajnok lett, hanem voltak sikerei és kudarcai is – folytatta az intézményvezető. – Igyekeztünk az elmúlt hetekben különböző filmekkel, összeállításokkal bemutatni a pályafutását, hogy azok a tanulók is megismerhessék őt, aki még meg sem születettek akkor, amikor az ökölvívó aktív karrierje még tartott.