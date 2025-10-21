1 órája
Bajnok a ringben, példakép az iskolában: a Bethlenben járt „Madár”
Legendás vendéget köszönthettek a nyíregyházi Bethlen Gábor iskolában. Erdei Zsolt, azaz „Madár”, olimpiai bronzérmes, világbajnok ökölvívó látogatott el az intézménybe, ahol rendhagyó tornaórát tartott a diákoknak.
Nem először volt a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vendége Erdei Zsolt, azaz „Madár”, olimpiai bronzérmes ökölvívó. Felállva, vastaps kíséretében és természetesen a Republic slágerére lépett be az intézmény újonnan épített tornatermébe, ahol nem kis tömeg, gyerekek hada fogadta, na meg a magyi származású Barkóczi László tanítványai, azaz a Dávid SC ökölvívói.
Rendhagyó tornaórát tartott Erdei Zsolt
Erdei Zsolt rendhagyó tornaórát tartott a gyerekeknek. A bemelegítés után az alapütéseket gyakorolták, majd kedélyesen elbeszélgetett a kis nebulókkal, hogy aztán a kötelek között megtekintse a Dávid SC növendékeinek bemutatóját.
– Nagyon örülünk, hogy Erdei Zsolt újra ellátogatott hozzánk, hiszen korábban egyszer már járt nálunk – mondta el a szon.hu kérdésére Gáll Ottó intézményvezető. – Akkor még aktív pályafutásának a végén járt, és egy nem mindennapi motivációs előadást tartott a tanulóinknak, ami arról szólt, hogy megfelelő hozzáállással mennyi mindent el lehet érni az élet bármely területén, nem csak a sportban. Anno is volt egy ökölvívó bemutató, hiszen az iskolánk tanárai is részt vettek a Dávid SC megalapításában, így Barkóczi László révén a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolunk Zsolttal. Ettől a bemutatótól azt várjuk, hogy a helyi ökölvívó sport vesz egy újabb lendületet, talán többen kedvet kapnak a kipróbálásához. Mivel az iskolánknak is van egy lány, valamint egy fiú bokszolója, így mi magunk is érintettek vagyunk a sportágban.
A gyerekek pedig széles mosollyal követték Erdei Zsolt utasításait, aki alig fél óra alatt rendesen megizzasztotta őket, hogy aztán persze győzze az autogramokat is osztogatni.
– A gyerekek számára hatalmas motiváció ez a találkozás, hiszen Erdei Zsolt pályafutása sem úgy indult, hogy rögtön világbajnok lett, hanem voltak sikerei és kudarcai is – folytatta az intézményvezető. – Igyekeztünk az elmúlt hetekben különböző filmekkel, összeállításokkal bemutatni a pályafutását, hogy azok a tanulók is megismerhessék őt, aki még meg sem születettek akkor, amikor az ökölvívó aktív karrierje még tartott.
Természetesen a Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában is kiemelt helyet kap a sport, így a gyerekeknek is bőven van miből választani.
– Mint minden iskolában, úgy nálunk is a labdarúgás a legnépszerűbb sport – tért át az intézmény sportéletére Gáll Ottó. – Ezen felül számos kosárlabdázó palánta is bontogatja itt a szárnyait, akik az NYKK színeiben sportolnak. Népszerű még a sakk, amiben nagyon jók is vagyunk, hiszen általában az országos döntőig menetelnek a sakkozóink, ezen kívül pedig van egy Európa és világbajnok jetski versenyzőnk Jászai Csongor személyében, de érdekeltek vagyunk még a tájfutásban és a lovassportokban is.
Erdei Zsolt, becenevén "Madár", magyar profi ökölvívó, a sportág egyik legsikeresebb hazai képviselője. 1974-ben született Budapesten, pályafutását amatőrként kezdte, ahol jelentős sikereket ért el: többek között világbajnoki ezüstérmet (1997) és Európa-bajnoki aranyérmet (2000) szerzett. Profi karrierje 2000-ben Németországban indult a Universum Box-Promotion színeiben. 2004-ben megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki címét, melyet több alkalommal is sikeresen megvédett. Később cirkálósúlyban is világbajnok lett, így ő lett az első magyar ökölvívó, aki két súlycsoportban is elnyerte a vb-övet. Visszavonulása óta sportvezetőként és edzőként tevékenykedik, 2016-tól a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke is volt. Erdei példaképpé vált a magyar sportéletben, rendre járja az oktatási intézményeket, ahol motivációs előadásaival próbálja a sport irányába terelni a fiatalokat.
