Madár visszatért Magyra (fotókkal)
Három év után tért vissza a településre. Erdei Zsolt Magyon tartott bemutató edzést az általános iskolában.
A magyi Palásti László Általános Iskola és Óvoda diákjai rendkívüli testnevelés órán vehettek részt, amelyet Erdei Zsolt és a Dávid SC. Boxing csapata tartott. Madár Az esemény célja az ökölvívó sportág népszerűsítése, a tehetségek felkutatása. Bocsi Attila ma is a Dávid SC. aktív öklözője – aki az iskola diákja volt – háromszoros magyar bajnok, épp egy ilyen eseményen kapott kedvet az öklözéshez. Madár korábban is járt már az alig 900 fős településen.
Erdei Zsolt bemutató edzést tartott
A közösen tartott bemelegítést követően a Dávid SC. Boxing sportolói bemutató edzést tartottak, ahol az alaplépéseket és az alapütéseket mutatták be. Ezt követően a világbajnok egyénileg kesztyűzött a fiatalokkal. A rendezvényen a gyerekek nagyon jó hangulatban követték az ökölvívó világbajnok utasításait, szinte extázisba kerültek az edzés végére. Kedden minden magyi diák ökölvívó szeretett volna lenni… Barkóczi László a Dávid SC. Boxing edzője örömmel fogadja az új csapattagok jelentkezését. Bíznak benne, hogy Attilához hasonlóan újabb „csillagok” születnek!
– A rendezvényt nagyon hasznosnak találom, a sportág – Barkóczi László segítségével – nem csupán a testet, hanem a lelket és a jellemet is formálja – foglalta össze az eseményről gondolatai Pappné Turik Tímea, az intézmény főigazgatója.
Erdei Zsolt ezt követően a nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vendége volt. Erről az alábbi cikkünkben számoltunk be.
Erdei Zsolt (Madár) Magyon
