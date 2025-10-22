Madár visszatért Magyra (fotókkal)

A magyi Palásti László Általános Iskola és Óvoda diákjai rendkívüli testnevelés órán vehettek részt, amelyet Erdei Zsolt és a Dávid SC. Boxing csapata tartott. Madár Az esemény célja az ökölvívó sportág népszerűsítése, a tehetségek felkutatása. Bocsi Attila ma is a Dávid SC. aktív öklözője – aki az iskola diákja volt – háromszoros magyar bajnok, épp egy ilyen eseményen kapott kedvet az öklözéshez. Madár korábban is járt már az alig 900 fős településen.

Erdei Zsolt bemutató edzést tartott Magyon

A közösen tartott bemelegítést követően a Dávid SC. Boxing sportolói bemutató edzést tartottak, ahol az alaplépéseket és az alapütéseket mutatták be. Ezt követően a világbajnok egyénileg kesztyűzött a fiatalokkal. A rendezvényen a gyerekek nagyon jó hangulatban követték az ökölvívó világbajnok utasításait, szinte extázisba kerültek az edzés végére. Kedden minden magyi diák ökölvívó szeretett volna lenni… Barkóczi László a Dávid SC. Boxing edzője örömmel fogadja az új csapattagok jelentkezését. Bíznak benne, hogy Attilához hasonlóan újabb „csillagok” születnek!

– A rendezvényt nagyon hasznosnak találom, a sportág – Barkóczi László segítségével – nem csupán a testet, hanem a lelket és a jellemet is formálja – foglalta össze az eseményről gondolatai Pappné Turik Tímea, az intézmény főigazgatója.

