A Szpari tehetsége az Eb-selejtezőkön is bizonyított

Szélesi Zoltán együttesére nehéz feladat várt az októberi Eb-selejtezőkön: a csoport papíron legerősebb válogatottjával, Ukrajnával Szlovéniában mérkőzött meg a Nyíregyháza Spartacus FC kiválóságát, Farkas Bendegúzt is a soraiban tudó nemzeti csapat, majd idehaza a törököket fogadta.

Farkas Bendegúz (19) alapember az U21-es válogatottban

Fotó: MLSZ

Alapemberré vált Farkas Bendegúz

U21-es válogatottunk a szeptemberi, litvániai 1-1-es döntetlent után ismét idegenben lépett pályára az Eb-selejtező sorozatban, ezúttal a kiemelés alapján a csoport legerősebb tagja, az ukrán válogatott ellen, méghozzá a szlovéniai Muraszombaton.

Az első akciót a magyar válogatott vezette, de az ukránok a 8. percben megszerezték a vezetést, Kornicsuk találta meg egy hosszú labdával a védők között beinduló Stepanovot, aki a kapujából kimozduló Pécsi felett a hálóba emelt. A gól után inkább a magyar válogatott volt aktívabb, a 37. percben össze is jött az egyenlítés, Dénes Vilmost csak szabálytalanul tudták elválasztani a labdától a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Tuboly Máté értékesítette. Az ukránok megnyomták a második félidő első perceit, de szervezetten, masszívan védekezett a válogatott, sőt a 60. percben Szűcs tette ki a jobb oldalra a labdát, Molnár Ádin betört a 16-oson belülre, majd éles szögből kilőtte a bal alsó sarkot. A 75. percig jól állta a magyar csapat a sarat, ekkor becsúszott azonban egy védelmi hiba, és Matkevicsnek csak az üres kapuba kellett passzolnia. Öt minutummal később már újra Magyarország vezetett, egy szabadrúgás után az ukránok röviden szabadítottak fel, Fenyő Noah pedig 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Sajnos azonban nem tudta a csapat megtartani az előnyét, a 85. percben Krupsky hatalmas gólt lőtt a 16-os vonalától kialakítva ezzel a 3–3-as végeredményt.

Néhány nappal később az Új Hidegkuti Nándor Stadionban fogadta a válogatott a törököket. Farkas Bendegúz ezúttal is a kezdő csapatban kapott helyet. A találkozó Vancsa Zalán beadásával kezdődött, a 6. percben azonban a jobb oldalon támadtak a törökök, a beadásba Fenyő Noah tette bele a lábát, a magasra felperdülő labda pedig előbb lepattant, majd Kilicsoy nyolc méterről bravúros mozdulattal ollózott a kapu bal oldalába. Fölénybe kerültek a törökök, azonban már az első negyedóra végén jött az egyenlítés, Horváth Kevin éles szögből leadott lövését még védte Ertas, aztán Molnár Ádin gurított középre és Vancsa az öt és feles vonaláról, pazar megoldással, sarokkal továbbította a labdát a kapuba. A második játékrészt többnyire a törökök irányították, ám a magyar csapat fegyelmezett játékkal pontot szerzett Törökország ellen is.