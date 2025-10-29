Finn ellenfelet fogad a Fatum a Continental Arénában

Csütörtökön megkezdődik a Challenge Kupa is a Fatum-Nyíregyháza számára, Dávid Zoltán csapatának ellenfele a tízszeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes finn gárda, az LP Viesti Salo lesz. Az igen veretes nemzetközi tapasztalattól rendelkező együttes az előző idényben aranyérmes lett a kupában, a bajnokságban pedig az ötödik helyen végzett, játékoskeretüket zömében finn röplabdások alkotják.

Fotó: Kohut Arpad

A Fatum-Nyíregyháza vereséggel indította a 2025/2026-os Extraliga idényt, a lányok ötszettes meccsen hazai pályán szenvedtek vereséget a MÁV Előre-Foxconn együttesével. Ezután sikerült javítaniuk, az Újpest otthonában sikerült szintén öt szettig tartó találkozót megnyerni. Az LP Viesti Salo legutóbbi négy bajnoki mérkőzését elveszítette, a nyíregyháziak azonban nem ebből szeretnének kiindulni.

– Tudjuk, hogy az elmúlt mérkőzéseik nem sikerültek jól, de minden csapat életében vannak hullámvölgyek, nem is foglalkozunk ezzel. A saját játékunkra koncentrálunk, és ha az rendben van, akkor nem lehet gond – mondta Dávid Zoltán vezetőedző.

A bajnokság az első a Fatum-Nyíregyháza számára

A párharcot első mérkőzését csütörtökön 18 órától rendezik a Continental Arénában, a visszavágót pedig november 6-án 18.30-tól bonyolítják Finnországban. A Fatum-Nyíregyháza szeretne minél tovább jutni a sorozatban.

– Minden csapat életében fontos a nemzetközi szereplés, nyerni és továbbjutni szeretnénk. Ugyanakkor a bajnokság számunkra a legfontosabb – tette hozzá Dávid Zoltán vezetőedző.

A bajnokságban legközelebb november 10-én játszik a csapat, akkor a Vasas SC érkezik Nyíregyházára.Meglehetősen sűrű lesz a november a Fatum számára, a Challenge Kupa mellett négy bajnoki is vár a lányokra, többek között a Békéscsaba és a címvédő Vasas Óbuda ellen is. A sérültek közül Földi Boglárka már felépült, és Merve Cepni is egyre jobb formában van, így a centerekre számíthat a szakmai stáb.

A csapat ma este ellenfelet kap a Magyar Kupában is, Dávid Zoltán csapata a Szeged–UTE U21 győztesével játszik majd a sorozatban.