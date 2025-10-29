október 29., szerda

Nárcisz névnap

13°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

46 perce

Finn ellenfelet fogad a Fatum a Continental Arénában

Címkék#Fatum-Nyíregyháza#Extraliga#Challenge Kupa#röplabda#Dávid Zoltán

Sűrű időszak vár a csapatra. A Fatum-Nyíregyháza csütörtökön kezdi meg szereplését a Challenge Kupában.

Kerecsen József

Csütörtökön megkezdődik a Challenge Kupa is a Fatum-Nyíregyháza számára, Dávid Zoltán csapatának ellenfele a tízszeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes finn gárda, az LP Viesti Salo lesz. Az igen veretes nemzetközi tapasztalattól rendelkező együttes az előző idényben aranyérmes lett a kupában, a bajnokságban pedig az ötödik helyen végzett, játékoskeretüket zömében finn röplabdások alkotják. 

Az LP Viesti Salo lesz az ellenfele csütörtökön a Fatum-Nyíregyháza csapatának.
Csütörtökön finn ellenfél kezdi meg szereplésé a Challenge Kupa küzdelmeiben a Fatum-Nyíregyháza.
Fotó: Kohut Arpad

A Fatum-Nyíregyháza vereséggel indította a 2025/2026-os Extraliga idényt, a lányok ötszettes meccsen hazai pályán szenvedtek vereséget a MÁV Előre-Foxconn együttesével. Ezután sikerült javítaniuk, az Újpest otthonában sikerült szintén öt szettig tartó találkozót megnyerni. Az LP Viesti Salo legutóbbi négy bajnoki mérkőzését elveszítette, a nyíregyháziak azonban nem ebből szeretnének kiindulni.

– Tudjuk, hogy az elmúlt mérkőzéseik nem sikerültek jól, de minden csapat életében vannak hullámvölgyek, nem is foglalkozunk ezzel. A saját játékunkra koncentrálunk, és ha az rendben van, akkor nem lehet gond – mondta Dávid Zoltán vezetőedző.

A bajnokság az első a Fatum-Nyíregyháza számára

A párharcot első mérkőzését csütörtökön 18 órától rendezik a Continental Arénában, a visszavágót pedig november 6-án 18.30-tól bonyolítják Finnországban. A Fatum-Nyíregyháza szeretne minél tovább jutni a sorozatban. 

– Minden csapat életében fontos a nemzetközi szereplés, nyerni és továbbjutni szeretnénk. Ugyanakkor a bajnokság számunkra a legfontosabb – tette hozzá Dávid Zoltán vezetőedző. 

A bajnokságban legközelebb november 10-én játszik a csapat, akkor a Vasas SC érkezik Nyíregyházára.Meglehetősen sűrű lesz a november a Fatum számára, a Challenge Kupa mellett négy bajnoki is vár a lányokra, többek között a Békéscsaba és a címvédő Vasas Óbuda ellen is. A sérültek közül Földi Boglárka már felépült, és Merve Cepni is egyre jobb formában van, így a centerekre számíthat a szakmai stáb. 

A csapat ma este ellenfelet kap a Magyar Kupában is, Dávid Zoltán csapata a Szeged–UTE U21 győztesével játszik majd a sorozatban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu