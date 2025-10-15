október 15., szerda

Röplabda

58 perce

A testvérével néz farkasszemet vasárnap

Címkék#Fatum Nyíregyháza#UTE röplabda#röplabda

Egymás ellen Iva és Lara Davidoviv. A Fatum Nyíregyháza az UTE vendége lesz.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, nem sikerült jól a Fatum Nyíregyháza rajtja, Dávid Zoltán együttese ötszettes mérkőzésen kapott ki idehaza a MÁV Előre Foxconn gárdájától. Az első két játszmát szoros csatában nyerte meg a székesfehérvári együttes, Lászlop Alexandráék azonban egyenlítettek, a döntő szett azonban ismét a vendégeké volt. A találkozó legeredményesebb játékosa a nyáron igazolt Lara Davidovic volt, aki 30 pontig jutott.

Fatum Nyíregyháza
Lara Davidovic (Fatum Nyíregyháza) vasárnap a testvére ellen lép pályára Fotó: Kohut Árpád

Fatum Nyíregyháza: testvérharc vasárnap

A szerb-francia kettős állampolgársággal rendelkező feladó-átló hétvégén újra bizonyíthat, ezúttal az UTE ellen. A szombati mérkőzés érdekessége, hogy testvére, Iva Davidovic a lila-fehéreket erősíti – hívja fel a figyelmet a csapat weboldalán. A fővárosi gárda egyébként szintén vereséggel kezdte a bajnokságot, Alejandro Altamirano alakulata 3:1-re kapott ki Kaposváron, így pont nélkül várják a Fatum elleni találkozót.
A 19 órakor kezdődő találkozót a hunvolley.tv élőben közvetíti.

 

