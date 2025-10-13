Maratoni csatát veszített a Fatum

Vasárnap hazai pályán tévés meccsel kezdte a bajnokságot a Fatum Nyíregyháza a Tippmixpro Női Röplabda Extraligában, az ellenfél a MÁV Előre Foxconn volt. A két csapat pár hete találkozott egymással a Fatum Kupa elődöntőjében, akkor a mieink magabiztosan győztek.

A Fatum Nyíregyháza elveszítette első mérkőzését Fotó: Kohut Árpád

Aleksandra Petrovic bombáival indult a meccs, háromszor is pontosan támadott. Meglépett rögtön az elején a Fatum, 8-3-nál öt pont volt az előny. A folytatásban jött egy hullámvölgy, így féltávnál két pont volt a különbség. Alejandra Del Burgo fontos pillanatban szerzett pontot, ám 15-15-nél egyenlítettek a fehérváriak, majd a vezetést is átvették. Izgalmas volt a végjáték, 19-18-nál ugyan ismét a Nyíregyháza vezetett, de a végén a MÁV Előre örülhetett, nyerték az első szettet, (0:1). A második felvonás hazai pontokkal indult, 8-4-nél időt is kért Kaszap Tamás. Ez nem törte meg a mieink lendületét, Lara Davidovic ütéseivel öt pontra nőtt a különbség. A folytatásban ez egy pontra olvadt, majd 18-18-nál egyenlítettek a vendégek, a hajrára pedig fordítottak is, és a második szettlabdát értékesítetté, (0:2). A harmadik játszmában is hullámzó volt a játék, 4-0-val kezdett a Fatum, majd egyenlítettek a vendégek. Újabb jó nyírségi periódus következett, 16-8-ra vezetett a csapat. Nagy volt a különbség ebben a szettben, kitartott a lendület a végéig, és sikerült szépíteni, (1:2). A negyedik játékrész eleje szoros volt, bár a Nyíregyháza vezetett, 10-5-ig kellett várni arra, hogy komolyabb előnyt építsen ki a csapat, de 8-1-es rohammal fordított a MÁV Előre. Volt rá válasz, 14-13-nál újra a Fatum vezetett! Lászlop Alexandra nagy nyitássorozata következett, egymás után szerválhatott, Aleksandra Petrovics pedig rendre jól fejezete be az akciókat. Végül nyerte a Fatum a szettet, így jöhetett a döntő játszma, (2:2). Két nyíregyházi ponttal indult az ötödik szett, de 3-3-nál egyenlítettek a fehérváriak, majd átvették a vezetést, és a térfélcserénél 5-8 volt az állás. Komoly előnyt szerzett a MÁV Előre, de több meccslabdát is hárítottak a mieink! Végül az utolsót értékesítették a vendégek, így megnyerték a találkozót – számolt be a találkozóról a csapat hivatalos honlapján.

A Fatum Nyíregyháza szombaton az UTE vendégeként folytatja bajnoki szereplését.