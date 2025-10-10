Tévés meccsel kezd a Fatum

Hétvégén megkezdődnek a küzdelmek a TippmixPro Női röplabda Extraligában, az első fordulóban a Fatum Nyíregyháza a MÁV Előre Foxconn gárdáját fogadja vasárnap. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

A Fatum Nyíregyháza vasárnap kezdi meg bajnoki szereplését Fotó: Kohut Árpád

A mieink felkészülése augusztusban kezdődött, majd több tornán is részt vett a csapat. Sikeresen szerepelt Romániában és Békéscsabán is a gárda, ahol komoly ellenfelekkel találkozott. Az elmúlt napokban már hazai környezetben edzett a csapat, és szükség lesz a jó erőnlétre, mivel hosszú lesz a szezon.

– Ebben a 12 hétben kellett megszerezni az állóképességet, mert utána nagyon sok meccs van, ott már csak szintentartás lehetséges. Decemberben sincs már idő egy mini alapozásra, mert sűrű a program. Sokat dolgoztunk, felkészültünk a rajtra – mondta Dávid Zoltán vezetőedző a csapat weboldalán.

A keret több helyen változott nyáron, új játékos érkeztek, de az edzőmeccsek azt mutatták, jó úton halad a csapat. A Nyíregyháza és a MÁV Előre a Fatum Property Kupán találkozott már egymással, akkor magabiztosan nyert a Fatum.

Fatum Nyíregyháza: tiszta lappal kezdenek

– Nagyjából tudjuk, milyen erőt képviselnek, de attól, hogy az edzőmérkőzésen legyőztük őket, még nem jelenti azt, lebecsülhetjük őket. Teljesen tiszta lappal kezdünk, tétmeccsen a stresszfaktor is befolyásolja a teljesítményt, a felkészülési meccseken mindenki felszabadultabban játszhat. Optimista vagyok, nyernünk kell a hétvégén – tette hozzá Dávid Zoltán.

Földi Boglárka bokasérülést szenvedett a békéscsabai tornán, de folyamatosan javul az állapota, Merve Cepni pedig két hete csatlakozott a társakhoz, ő Törökországból tért vissza. Ami az ellenfelet illeti, a fehérváriaknál is volt mozgás a nyári szünetben, rutinos játékosok távoztak, és zömében fiatalok, illetve külföldi légiósok érkeztek. A vasárnapi mérkőzés 15 órakor kezdődik a Continental Arénában.

