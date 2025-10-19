Újpesten győzött a Nyíregyháza

A MÁV Előre Foxconn elleni vereséggel a háta mögött lépett a pályára a Fatum Nyíregyháza a Tippmixpro Női Extraliga 2. fordulójában, Dávid Zoltán együttese a bajnokságot szintén vereséggel nyitó UTE vendége volt szombaton.

A Fatum Nyíregyháza két pontot szerzett Budapesten fotó. Fatum Nyíregyháza/Facebook

A szabolcsiak igencsak fordulatos játszmával kezdtek, amelynek végjátéka 20:16-os lila-fehér előnynél kezdődött, a vendégek azonban ledolgozták a hátrányt, és végül 28:26-ra győztek. Felrémlett a nyitó forduló, ahol a fővárosiak három szettet is komoly előnyről buktak el, azonban a második felvonásban sikerült átlépniük saját árnyékukon. Ezt követően pedig megjött az önbizalmuk is és megfordították a meccset. Azonban a negyedik játszmában feltámadtak a vendégek, egyenlítettek és kiharcolták a döntő játszmát. Ebben aztán megint meginogtak a hazaiak: hiába vezettek 10:7-re, ezt követően mindössze egy pontot szereztek, így a Fatum szerezte meg az első győzelmét.

A legeredményesebb játékos a nyíregyháziakat erősítő francia Lara Davidovic volt 37 ponttal, akinek húga, Iva éppen a mostani ellenfelük keretének a tagja, de ezúttal nem lépett pályára. A liláknál az a kubai Maren Grafort volt a legjobb, aki az első szettben 24:24-nél hatalmasat esett és megütötte a derekát. Ezt követően percekig ápolták, de aztán a könnyeivel küszködve is visszatért a pályára és végül 24 pontot szerzett.

Szoros mérkőzésen sikerült nyernünk, örülök a csapat teljesítménynek. Már a MÁV Előre ellen is megmutattuk, hogy tudunk küzdeni, ezúttal pedig mi voltunk szerencsésebbek az ötödik szettben. Van még persze mit javítanunk játékon, de fontos két pontot szereztünk egy erős csapat otthonában –

értékelte a találkozót Dávid Zoltán, a Fatum Nyíregyháza vezetőedzője.

A Fatum Nyíregyháza november 10-én idehaza a Vasas SC ellen folytatja bajnoki szereplését.

