Tenisz

2 órája

Úristen! Mi történt? Fucsovics egy percig feküdt kimerülten a földön

Az első fordulóban három játszmában kikapott Jaume Munartól. Fucsovics Márton számára véget ért a sanghaji ATP-tenisztorna.

Szon.hu

Fucsovics Márton három szettben kikapott a spanyol Jaume Munartól szerdán a 9,1 millió dollár (hárommilliárd forint) összdíjazású sanghaji keménypályás férfi tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. magyar előzőleg mindkét mérkőzését megnyerte a szeptemberi US Openen nyolcaddöntős riválisa ellen: 2019-ben Stuttgartban és másfél hónapja Winston-Salemben is ő bizonyult jobbnak.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton Fotó: Czinege Melinda

A kínai csata nyitószettje 2:2-nél dőlt el, amikor a 33 éves Fucsovics elvette az öt esztendővel fiatalabb Munar adogatását, majd 5:4-nél bréklabdát hárítva kiszerválta a játszmát. A folytatásban 1:2-nél a barcelonai teniszező védte ki ellenfele bréklabdáit, csakhogy 5:6-nál a magyar klasszis a legrosszabbkor bizonytalanodott el, és néhány hibával "odaadta" a szettet ellenfelének.
Az utolsó felvonásban a nyíregyházi teniszező egyre kisebb ellenállást tanúsított, 1:3-nál egy percig feküdt kimerülten a földön, majd jeges zacskóval próbálta hűteni magát. Munar innen már gyorsan lezárta a meccset az erejével teljesen elkészülő magyar teniszező ellen, és 2 óra 43 perc elteltével ő ünnepelhetett.

Tenisz: ATP torna, Sanghaj, 1. forduló

Jaume Munar (spanyol)–Fucsovics Márton (magyar) 4:6, 7:5, 6:1

 

