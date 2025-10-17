október 17., péntek

Tenisz

1 órája

Fucsovics kikapott az első kiemelttől

Címkék#Stockholm#atp#Holger Runé#tenisz#Fucsovics Márton

Két játszmában kikapott dán ellenfelétől. Ezzel Fucsovics Márton búcsúzott a stockholmi keménypályás ATP tornától.

Szon.hu

Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt dán Holger Runétól a 707 ezer euró (283 millió forint) összdíjazású stockholmi keménypályás férfi tenisztorna nyolcaddöntőjében.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton nem bírt az első kiemelttel Stockholmban Fotó: Raed Krishan

A világranglistán 55. helyezett magyar két napja 6:1, 6:2-re verte a holland Jesper de Jongot (82.), a 16 között pedig a verseny legnagyobb ásza várt rá a 11. helyen álló Rune személyében. A 22 éves dán már öt ATP-trófeával büszkélkedhet, három Grand Slam-negyeddöntőt vívott, és a rangsor negyedik helyén is megfordult. Korábbi egyetlen találkozójukat az ellenfél nyerte a 2023-as miami tornán.

Elbukta az adogatását

A második csata küzdelmes elejéről sokat elárul, hogy 27 perc elteltével még csak 2:2 állt az eredményjelzőn, ezalatt a 33 éves Fucsovics négy, a magyar több bravúrját is megtapsoló Rune pedig három bréklabdát hárított. Ekkor jött egy rövidzárlat a nyíregyházi sportolónál, elbukta az adogatását, sorra jöttek a rontott ütések, így a dán nemsokára dupla brékelőnybe került. Fucsovics 2:5-nél egy bréket még ledolgozott, de a szettet már nem tudta megmenteni. A folytatásban a 2022-ben stockholmi bajnok rögtön elvette a magyar szerváját, 2:0-ra ellépett, ezután pedig már nem engedte vissza a meccsbe Fucsovicsot.

 Rune egy 32 ütéses labdamenet után mérkőzéslabdához jutott fogadóként, de végül adogatva zárta le a találkozót, amely 1 óra 49 percig tartott.


Tenisz: ATP 250-es torna, Stockholm (706 850 euró, kemény pálya)
Egyes, 2. forduló (a 8 közé jutásért) 

Holger Rune (dán, 1.)-Fucsovics Márton 6:4, 6:4
 


 

