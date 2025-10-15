október 15., szerda

Tenisz

1 órája

Fucsovics győzött, jöhet az első kiemelt Stockholmban

Két játszmában győzte le holland ellenfelét. Ezzel Fucsovics Márton nyolcaddöntős a stockholmi keménypályás ATP tornán.

Fucsovics Márton nyolcaddöntőbe jutott szerdán a 707 ezer euró (283 millió forint) összdíjazású stockholmi keménypályás férfi tenisztornán.

Fucsovics Márton
Fucsovics Márton kétjátszmás mérkőzést nyert

 

A világranglistán 55. helyezett magyar legutóbb két hete játszott mérkőzést, amikor a sanghaji nyitókörben kikapott a spanyol Jaume Munartól (42.). A svéd fővárosban a holland Jesper de Jong várt rá, aki még sosem jutott túl a második fordulón Grand Slam-versenyen, és 82. helyezettként csak három pozícióval marad el karriercsúcsától. Első találkozójukon a 33 éves Fucsovics végig rendkívül magabiztosan teniszezett, esélyt sem adott 25 éves ellenfelének, és mindössze 68 perc alatt továbbjutott. Honfitársunkra a következő fordulóban a torna első kiemeltje, a 22 éves dán Holger Rune vár, aki a 10. helyet foglalja el a világranglistán – kettejük eddigi egyetlen meccsét a dán nyerte meg 2023 márciusában, a miami mesterversenyen.

Tenisz: ATP 250-es torna, Stockholm (706 850 euró, kemény pálya)
Egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért) 

Fucsovics Márton–Jesper de Jong (holland) 6:1, 6:2

