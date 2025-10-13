október 13., hétfő

Futsal

1 órája

Büszke és csalódott egyszerre a Nyírbátor edzője

Címkék#futsal#Futsal Club Veszprém#Trencsényi János#B-Kerép Nyírbátori SC#Futsal NB I

Zsinórban ötödik vereségét szenvedte el a B-Kerép Nyírbátor az NB I.-ben, de alaposan megnehezítette az éllovas Veszprém dolgát. Trencsényi János bízik benne, hogy az A'Studió Futsal Nyíregyháza ellen újra visszatalál a pontszerző szériához csapata.

A biztató kezdés után alaposan visszaesett a B-Kerép Nyírbátor formája a férfi futsal NB I.-ben. Négy vereséget gyűjtött egymás után a gárda, amely ezek után utazott pénteken a száz százalékos Veszprém otthonába. Sokan országos egyesként vetítették előre az összecsapást, ám a listavezetőnek – főként hazai pályán – ennyire még nem kellett megizzadnia a győzelemért. Az első félidőben előbb két góllal vezettek a nyírségiek, majd 2–2-nél is magukhoz ragadták a kezdeményezést. A szünetben 4–4 állt az eredményjelzőn, a második játékrész elején bátori oldalon egy piros is villant, ezután pedig már csak a Veszprém tudott betalálni, amivel két gólos győzelmet aratott.

A B-Kerép Nyírbátor megszorongatta a VEHIR.HU FUTSAL Veszprém csapatát.
A nyírbátori futsal csapatnál már csak előre tekintenek...
Fotó: vehir.hu

A mérkőzés után Trencsényi János, a B-Kerép Nyírbátor edzője kissé keserű szájízzel értékelt.

– Főként azon múlt, hogy ellenfelünk hosszabb paddal rendelkezett. Nyilván nem véletlenül áll első helyen a Veszprém, hazai pályán ráadásul még erősebbek, mint idegenben. Nyilván a második félidőben már ők domináltak, mi főként védekeztünk. A meccs előtt azt beszéltük, hogy a mi célunk, hogy játsszunk egy jó mérkőzést, aztán hátha végre pontot is adnak érte... A mondat első fele sikerült, de pont ezért sem jár. Az első félidőt nagyon jó volt nézni, sokat számított, hogy szinte végig mi vezettünk, sajnos a végén kiegyenlítettek, mi nem tudtunk ellépni több góllal, aztán ahogy telt az idő, egyre inkább fáradtunk. Ezek mellett is büszke vagyok a játékosokra, mert nagyon odatették magukat.

Kellenek a pontok...futsal

A korábban több mint egy évtizeden át válogatott futsalost megkérdezték arról, miben látja csapata rossz szériájának okát.

– Folyamatosan egyre erősebb ellenfelek ellen játszottunk és volt, hogy egy hajszállal, volt hogy hárommal, de alulmaradtunk. Csak előre nézünk már, a következő mérkőzésünk a Nyíregyháza ellen lesz. Ellenük egy veszprémihez hasonló produkció elég lehet egy pontra, de emberek vagyunk, hibázhatunk, minden mérkőzés más és más, nehéz előre tervezni, pláne most, hogy a tizedik helyről várjuk a folytatást. Most van egy hosszabb szünetünk, dolgozunk azon, hogy ne csak a veszprémi jó teljesítmények, hanem a pontok is jöjjenek, ez kulcsfontosságú lesz a bajnokság második etapjában – fogalmazott Trencsényi János.

Az NB I.-es bajnokság folytonosságát tehát most válogatott szünet szakítja meg – mint arról írtunk,a nemzeti együttes Európa-bajnoki felkészülésének első állomása Costa Ricában lesz, Sergio Mullor legénysége két felkészülési mérkőzést is játszik Közép-Amerikában.

A mérkőzés összefoglalója:

1VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉMVEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM990044113327
2ÚJPEST FCÚJPEST FC970245222321
3A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZAA STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA953151163518
4ARAMIS SE ARAMIS SE 95042831-315
5DEACDEAC94232217514
6PTE-PEACPTE-PEAC94142422213
7SG KECSKEMÉT FUTSALSG KECSKEMÉT FUTSAL94052337-1412
8MVFC BERETTYÓÚJFALUMVFC BERETTYÓÚJFALU93333122912
9H.O.P.E. FUTSALH.O.P.E. FUTSAL93152036-1610
10NYÍRBÁTOR B-KERÉPNYÍRBÁTOR B-KERÉP92163036-67
11HALADÁS VSEHALADÁS VSE9117954-454
12MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA 91081740-233


 

