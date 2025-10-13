43 perce
Büszke és csalódott egyszerre a Nyírbátor edzője
Zsinórban ötödik vereségét szenvedte el a B-Kerép Nyírbátor az NB I.-ben, de alaposan megnehezítette az éllovas Veszprém dolgát. Trencsényi János bízik benne, hogy az A'Studió Futsal Nyíregyháza ellen újra visszatalál a pontszerző szériához csapata.
A biztató kezdés után alaposan visszaesett a B-Kerép Nyírbátor formája a férfi futsal NB I.-ben. Négy vereséget gyűjtött egymás után a gárda, amely ezek után utazott pénteken a száz százalékos Veszprém otthonába. Sokan országos egyesként vetítették előre az összecsapást, ám a listavezetőnek – főként hazai pályán – ennyire még nem kellett megizzadnia a győzelemért. Az első félidőben előbb két góllal vezettek a nyírségiek, majd 2–2-nél is magukhoz ragadták a kezdeményezést. A szünetben 4–4 állt az eredményjelzőn, a második játékrész elején bátori oldalon egy piros is villant, ezután pedig már csak a Veszprém tudott betalálni, amivel két gólos győzelmet aratott.
A mérkőzés után Trencsényi János, a B-Kerép Nyírbátor edzője kissé keserű szájízzel értékelt.
– Főként azon múlt, hogy ellenfelünk hosszabb paddal rendelkezett. Nyilván nem véletlenül áll első helyen a Veszprém, hazai pályán ráadásul még erősebbek, mint idegenben. Nyilván a második félidőben már ők domináltak, mi főként védekeztünk. A meccs előtt azt beszéltük, hogy a mi célunk, hogy játsszunk egy jó mérkőzést, aztán hátha végre pontot is adnak érte... A mondat első fele sikerült, de pont ezért sem jár. Az első félidőt nagyon jó volt nézni, sokat számított, hogy szinte végig mi vezettünk, sajnos a végén kiegyenlítettek, mi nem tudtunk ellépni több góllal, aztán ahogy telt az idő, egyre inkább fáradtunk. Ezek mellett is büszke vagyok a játékosokra, mert nagyon odatették magukat.
Kellenek a pontok...futsal
A korábban több mint egy évtizeden át válogatott futsalost megkérdezték arról, miben látja csapata rossz szériájának okát.
– Folyamatosan egyre erősebb ellenfelek ellen játszottunk és volt, hogy egy hajszállal, volt hogy hárommal, de alulmaradtunk. Csak előre nézünk már, a következő mérkőzésünk a Nyíregyháza ellen lesz. Ellenük egy veszprémihez hasonló produkció elég lehet egy pontra, de emberek vagyunk, hibázhatunk, minden mérkőzés más és más, nehéz előre tervezni, pláne most, hogy a tizedik helyről várjuk a folytatást. Most van egy hosszabb szünetünk, dolgozunk azon, hogy ne csak a veszprémi jó teljesítmények, hanem a pontok is jöjjenek, ez kulcsfontosságú lesz a bajnokság második etapjában – fogalmazott Trencsényi János.
Az NB I.-es bajnokság folytonosságát tehát most válogatott szünet szakítja meg – mint arról írtunk,a nemzeti együttes Európa-bajnoki felkészülésének első állomása Costa Ricában lesz, Sergio Mullor legénysége két felkészülési mérkőzést is játszik Közép-Amerikában.
A mérkőzés összefoglalója:
|1
|VEHIR.HU FUTSAL VESZPRÉM
|9
|9
|0
|0
|44
|11
|33
|27
|2
|ÚJPEST FC
|9
|7
|0
|2
|45
|22
|23
|21
|3
|A STÚDIÓ FUTSAL NYÍREGYHÁZA
|9
|5
|3
|1
|51
|16
|35
|18
|4
|ARAMIS SE
|9
|5
|0
|4
|28
|31
|-3
|15
|5
|DEAC
|9
|4
|2
|3
|22
|17
|5
|14
|6
|PTE-PEAC
|9
|4
|1
|4
|24
|22
|2
|13
|7
|SG KECSKEMÉT FUTSAL
|9
|4
|0
|5
|23
|37
|-14
|12
|8
|MVFC BERETTYÓÚJFALU
|9
|3
|3
|3
|31
|22
|9
|12
|9
|H.O.P.E. FUTSAL
|9
|3
|1
|5
|20
|36
|-16
|10
|10
|NYÍRBÁTOR B-KERÉP
|9
|2
|1
|6
|30
|36
|-6
|7
|11
|HALADÁS VSE
|9
|1
|1
|7
|9
|54
|-45
|4
|12
|MAGYAR FUTSAL AKADÉMIA
|9
|1
|0
|8
|17
|40
|-23
|3