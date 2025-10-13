Büszke és csalódott egyszerre a Nyírbátor edzője

A biztató kezdés után alaposan visszaesett a B-Kerép Nyírbátor formája a férfi futsal NB I.-ben. Négy vereséget gyűjtött egymás után a gárda, amely ezek után utazott pénteken a száz százalékos Veszprém otthonába. Sokan országos egyesként vetítették előre az összecsapást, ám a listavezetőnek – főként hazai pályán – ennyire még nem kellett megizzadnia a győzelemért. Az első félidőben előbb két góllal vezettek a nyírségiek, majd 2–2-nél is magukhoz ragadták a kezdeményezést. A szünetben 4–4 állt az eredményjelzőn, a második játékrész elején bátori oldalon egy piros is villant, ezután pedig már csak a Veszprém tudott betalálni, amivel két gólos győzelmet aratott.

A mérkőzés után Trencsényi János, a B-Kerép Nyírbátor edzője kissé keserű szájízzel értékelt.

– Főként azon múlt, hogy ellenfelünk hosszabb paddal rendelkezett. Nyilván nem véletlenül áll első helyen a Veszprém, hazai pályán ráadásul még erősebbek, mint idegenben. Nyilván a második félidőben már ők domináltak, mi főként védekeztünk. A meccs előtt azt beszéltük, hogy a mi célunk, hogy játsszunk egy jó mérkőzést, aztán hátha végre pontot is adnak érte... A mondat első fele sikerült, de pont ezért sem jár. Az első félidőt nagyon jó volt nézni, sokat számított, hogy szinte végig mi vezettünk, sajnos a végén kiegyenlítettek, mi nem tudtunk ellépni több góllal, aztán ahogy telt az idő, egyre inkább fáradtunk. Ezek mellett is büszke vagyok a játékosokra, mert nagyon odatették magukat.

A korábban több mint egy évtizeden át válogatott futsalost megkérdezték arról, miben látja csapata rossz szériájának okát.

– Folyamatosan egyre erősebb ellenfelek ellen játszottunk és volt, hogy egy hajszállal, volt hogy hárommal, de alulmaradtunk. Csak előre nézünk már, a következő mérkőzésünk a Nyíregyháza ellen lesz. Ellenük egy veszprémihez hasonló produkció elég lehet egy pontra, de emberek vagyunk, hibázhatunk, minden mérkőzés más és más, nehéz előre tervezni, pláne most, hogy a tizedik helyről várjuk a folytatást. Most van egy hosszabb szünetünk, dolgozunk azon, hogy ne csak a veszprémi jó teljesítmények, hanem a pontok is jöjjenek, ez kulcsfontosságú lesz a bajnokság második etapjában – fogalmazott Trencsényi János.