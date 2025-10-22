október 22., szerda

Előd névnap

+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

58 perce

Három vármegyei csapat is harcba száll a legjobb 16 közé jutásért

Címkék#A'Studió Futsal Nyíregyháza#Csenger#Nyírbátor B-Kerép

A Nyíregyháza idegenben, a Nyírbátor Miskolcon harcolhat a továbbjutásért, míg a Csenger hazai pályán fogadja a címvédőt, a Berettyóújfalut.

Mihály Norbert

Kedden tartották a férfi Futsal Magyar Kupa sorsolását. Minden első osztályú gárda a második körben, vagyis a legjobb 32 között startol. Az NB I-es együttesek nem kerülhettek össze és számított a területi elv, így a szervezők keleti és nyugati régióra osztották a csapatokat. 

futsal
Futsal: a kupában már a legjobb tizenhat közé juutás a tét
Fotó: mlsz.hu

Futsal: nehéz ellenfelet kapott a Csenger

A 2. fordulót tekintve vármegyénk három csapata érdekelt, nevezetesen az élvonalbeli A'Studió Futsal Nyíregyháza, az ugyancsak első osztályú Nyírbátor B-Kerép, valamint az NB III-as Csenger Futsal. A Nyíregyháza az NB II Keleti csoportjában vitézkedő NNC Frogs Lajosmizse vendégeként lép pályára a második körben, a Nyírbátor az ugyancsak NB II-es MEAFC Miskolc otthonában harcolhatja ki a továbbjutást, míg a Csenger a címvédő Berettyóújfalut fogadja. A tervezett játéknap november 17. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu