Három vármegyei csapat is harcba száll a legjobb 16 közé jutásért

Kedden tartották a férfi Futsal Magyar Kupa sorsolását. Minden első osztályú gárda a második körben, vagyis a legjobb 32 között startol. Az NB I-es együttesek nem kerülhettek össze és számított a területi elv, így a szervezők keleti és nyugati régióra osztották a csapatokat.

Futsal: a kupában már a legjobb tizenhat közé juutás a tét

Fotó: mlsz.hu

Futsal: nehéz ellenfelet kapott a Csenger

A 2. fordulót tekintve vármegyénk három csapata érdekelt, nevezetesen az élvonalbeli A'Studió Futsal Nyíregyháza, az ugyancsak első osztályú Nyírbátor B-Kerép, valamint az NB III-as Csenger Futsal. A Nyíregyháza az NB II Keleti csoportjában vitézkedő NNC Frogs Lajosmizse vendégeként lép pályára a második körben, a Nyírbátor az ugyancsak NB II-es MEAFC Miskolc otthonában harcolhatja ki a továbbjutást, míg a Csenger a címvédő Berettyóújfalut fogadja. A tervezett játéknap november 17.