"A fiúk úgy álltak a meccshez, ahogy kell"

Hétfő este Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadót rendeztek a férfi futsal NB I.-ben, az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Nyírbátor B-Kerép együttesét fogadta a Continental Arénában. Előzetesen a hazaiak számítottak a mérkőzés esélyesének, a vendégek ugyanis hat vereséggel a hátul mögött várták a 10. fordulót. Végül nem is borult a papírforma. Bár Harmati Tamás és Rafinha góljaira Kovács Gergő még válaszolt, Maneca a szünet előtt újra két gólosra növelte a hazai előnyt. A brazil a második félidőben újra betalált, majd ha már elkezdte, Harmati is fejezte be a gólgyártást, így alakult ki az 5–1-es végeredmény.

Futsal NB I. 10. forduló: Lovas Norbert örült, hogy visszakapta játékosaitól , amit kért előzetesen.

Fotó: Kohut Arpad

– Uraltuk a játékot, jó volt látni a játékosokat, hogy odateszik magukat – kezdte értékelését Lovas Norbert, az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője.

– Védekezésből indítva szép támadásokat vezettünk, rengeteg labdát szereztünk a támadó harmadban, pontrúgásból is sikerült betalálnunk, illetve a nagy helyzeteink körülbelül felét most azért sikerült kihasználnunk. Voltak még ezeken kívül is lehetőségek, de azok sajnos ma kimaradtak. Bízok benne, hogy a fiúk megértették és megértik, amit egész héten próbáltam velük megértetni, hogy ezeket a meccseket meg kell tudnunk nyerni ahhoz, hogy minél hamarabb teljesüljenek a céljaink, avagy hogy a felsőházba kerüljünk. Ehhez úgy álltak a mai mérkőzésen a játékosok, ahogy kell.

Felépült az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatkapitánya

Örömteli volt hazai oldalon, hogy hat hét kényszerpihenő után visszatért Dávid Richárd, a csapat kapitánya.

– Jól éreztem magam, de természetesen kicsit furcsa volt az elején. Persze elvégeztem azt a munkát a sérülésem idején is, amivel a mester és a rehabilitációs részleg megbízott, de kellett idő, hogy felvegyem a ritmust, az elején nehezebben ment, hiszen rég játszottam mérkőzést. A végére szerintem sikerült belejönnöm, természetesen várom, hogy a következő meccseken ez gördülékenyebben menjen – fogalmazott Dávid Richárd.

A 10. fordulóban az A'Studió Futsal Nyíregyháza közvetlen riválisa, az Újpest sem botlott, miként ha nehezen is, de az éllovas Veszprém is begyűjtötte a három pontot Berettyóújfaluban. Lovas Norbert együttese pénteken épp a bajnoki favorit otthonában lép pályára, a Nyírbátor pedig a PTE-PEAC-ot fogadja jövő hétfőn.