Maneca megállíthatatlan volt, öccse pedig az év gólját lőtte? (videóval)

A Magyar Futsal Akadémia és az Aramis fölényes legyőzése után sorozatban harmadik hazai bajnoki mérkőzésére készült hétfőn az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttesére újabb rangadó várt, a tavalyi ezüstérmes Kecskemét érkezett a Continental Arénába. Az összecsapás aztán a vártnál jóval simábban alakult.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza továbbra is veretlen, Maneca pedig útban az újabb gólkirályi cím felé.

Fotó: Kohut Arpad

Már az elején támadólag állt fel az A'Studió Futsal Nyíregyháza, de jól védekezett a Kecskemét. A 8. percben aztán az előző csapata ellen játszó Hadnagy István szép cselekkel helyzetbe hozta magát, amit ki is használt – ezzel megnyitva a gólcsapot…

Néhány perccel később is Hadnagy volt a főszereplő azzal, hogy nem hagyta veszni a labdát, még az alapvonal előtt utolérte azt, megjátszotta az üresen érkező Manecát, aki nem hibázott. Ezután újabb Hadnagy-gól következett, majd jött show a braziloktól.

A 16. perc Rafinha kapott nagy passzt Manecától, a magyar válogatott honosított játékosa be is lőtte ziccerét és még ugyanabban a percben Maneca fogadta Pulguinha átadását az ötödik gólért. A fiatalabbik testvér sem akart lemaradni, nem is akármilyen találattal növelte góljai számát: gyönyörű mozdulattal, magas ívben emelte át a kapust, joggal pályázva akár az év gólja kitüntetésre is.

Útban az újabb gólkirályi cím felé

Nem csupán elöl teljesített kiválóan az A'Studió Futsal Nyíregyháza, hátul szinte hiba nélkül hozta le a meccset a gárda, ami úgy is igaz, hogy gyorsan összegyűlt az öt szabálytalanság.

A vendégek elszántan jöttek ki a második félidőre, de csak idő kérdése volt, hogy újra meginduljon a gólgyártás. Kevesebb mint négy perc alatt háromszor találták el a kapufát vagy a lécet a nyíregyháziak, mígnem a 25. percben Maneca közelről bepofozta önmaga harmadik, csapata hetedik találatát.

Az előző idény gólkirálya sokat tett azért, hogy újra a lista élén végezzen, további kétszer beköszönt, így a kilenc hazai találatból ötöt ő jegyzett.

A szenzációs győzelem mellett külön öröm, hogy a fiatalok is értékes játékpercekhez jutottak.

NB I. | 8. forduló A’Studió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal 9–0 (6–0) Continental Aréna, v.: Szabó F., Szabó P. (Vilmányi). Nyíregyháza: Alasztics, – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Bazsányi, Gagyi, Hadnagy, Makó, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Alasztics, – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha. Bazsányi, Gagyi, Hadnagy, Makó, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Lovas Norbert. Kecskemét: Krajcsi, – Bíró, Bencsik, Rutai, Juhász. Csere: Hajnal, Lehotai, Kovács M., Hajnal, Öreglaki, Fekete, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Krajcsi, – Bíró, Bencsik, Rutai, Juhász. Hajnal, Lehotai, Kovács M., Hajnal, Öreglaki, Fekete, Kovács Á. Koós Károly. Gól: Hadnagy (8., 15.), Maneca (12., 16., 25., 31., 34.), Rafinha (16.), Pulguinha (18.).

Pulguinha zseniális gólja: