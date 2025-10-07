1 órája
Maneca megállíthatatlan volt, öccse pedig az év gólját lőtte? (videóval)
Újabb kiütéses győzelem a Continental Arénában. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza alaposan helybenhagyta a Kecskemétet.
A Magyar Futsal Akadémia és az Aramis fölényes legyőzése után sorozatban harmadik hazai bajnoki mérkőzésére készült hétfőn az A'Studió Futsal Nyíregyháza. Lovas Norbert együttesére újabb rangadó várt, a tavalyi ezüstérmes Kecskemét érkezett a Continental Arénába. Az összecsapás aztán a vártnál jóval simábban alakult.
Már az elején támadólag állt fel az A'Studió Futsal Nyíregyháza, de jól védekezett a Kecskemét. A 8. percben aztán az előző csapata ellen játszó Hadnagy István szép cselekkel helyzetbe hozta magát, amit ki is használt – ezzel megnyitva a gólcsapot…
Néhány perccel később is Hadnagy volt a főszereplő azzal, hogy nem hagyta veszni a labdát, még az alapvonal előtt utolérte azt, megjátszotta az üresen érkező Manecát, aki nem hibázott. Ezután újabb Hadnagy-gól következett, majd jött show a braziloktól.
A 16. perc Rafinha kapott nagy passzt Manecától, a magyar válogatott honosított játékosa be is lőtte ziccerét és még ugyanabban a percben Maneca fogadta Pulguinha átadását az ötödik gólért. A fiatalabbik testvér sem akart lemaradni, nem is akármilyen találattal növelte góljai számát: gyönyörű mozdulattal, magas ívben emelte át a kapust, joggal pályázva akár az év gólja kitüntetésre is.
Útban az újabb gólkirályi cím felé
Nem csupán elöl teljesített kiválóan az A'Studió Futsal Nyíregyháza, hátul szinte hiba nélkül hozta le a meccset a gárda, ami úgy is igaz, hogy gyorsan összegyűlt az öt szabálytalanság.
A vendégek elszántan jöttek ki a második félidőre, de csak idő kérdése volt, hogy újra meginduljon a gólgyártás. Kevesebb mint négy perc alatt háromszor találták el a kapufát vagy a lécet a nyíregyháziak, mígnem a 25. percben Maneca közelről bepofozta önmaga harmadik, csapata hetedik találatát.
Az előző idény gólkirálya sokat tett azért, hogy újra a lista élén végezzen, további kétszer beköszönt, így a kilenc hazai találatból ötöt ő jegyzett.
A szenzációs győzelem mellett külön öröm, hogy a fiatalok is értékes játékpercekhez jutottak.
NB I. | 8. forduló
A’Studió Futsal Nyíregyháza–SG Kecskemét Futsal 9–0 (6–0)
Continental Aréna, v.: Szabó F., Szabó P. (Vilmányi).
- Nyíregyháza: Alasztics, – Maneca, Pulguinha, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Bazsányi, Gagyi, Hadnagy, Makó, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Vezetőedző: Lovas Norbert.
- Kecskemét: Krajcsi, – Bíró, Bencsik, Rutai, Juhász. Csere: Hajnal, Lehotai, Kovács M., Hajnal, Öreglaki, Fekete, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.
- Gól: Hadnagy (8., 15.), Maneca (12., 16., 25., 31., 34.), Rafinha (16.), Pulguinha (18.).
Pulguinha zseniális gólja:
A Nyírbátor szintén hazai közönség előtt játszott hétfő este, ám nem sikerült javítani az elmúlt hetek formáján. Trencsényi János alakulata a forduló előtt második helyen álló Újpest ellen szenvedett sima, 6–2-es vereséget. A bátoriak az elmúlt négy bajnokijukon egyaránt vesztesen hagyták el a pályát, így visszacsúsztak a tabella tizedik helyére.
NB I. | 8. forduló
Nyírbátor B-Kerép–Újpest FC 2–6 (1–4)
Nyírbátor, Városi Sportcsarnok, v.: Balla, Szűcs (Sántha).
- Nyírbátor: Dobi, – Szentes Bíró, Firmino, Nagy, Stevani. Csere: Tóth, Kovács G., Kovács R., Bartha, Sánta, Kovács E., Bakó, Orosz, Szakács. Edző: Trencsényi János.
- Újpest: Tarnóczi, – Moreira, Suscsák, Cardoso, Kovács Ba. Csere: Gémesi, Hadzsi, Kártik, Sipos, Mukai, Östör, Czerman, Medveczki, Kovács Benjámin. Edző: Németh Péter.
- Gól: Stevani (11.), Kovács G. (27.), illetve Suscsák (7.), Hadzsi (15.), Cardoso (17.), Tarnóczi (20.), Czerman (32.), Moreira (36.).
Potyogtak a gólok a Bencs csarnokban, ismét nyert a Nyíregyháza– egy helyen az NB II-es eredmények, edzői nyilatkozatokkal, jegyzőkönyvekkel