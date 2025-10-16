Costa Ricában csiszolják formájukat a magyar futsalosok

A Sergio Mullor vezette együttes szeptemberben a románok elleni Eb-pótselejtezős párharc megnyerésével kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra, így tíz év után lesz ismét tagja a kontinenstorna mezőnyének. A válogatott az Eb-ig hátralévő hónapok mindegyikében edzőtáborozik, elsőként ezen a héten a Costa Rica-i szövetség meghívására a közép-amerikai országban. Futsal

Futsal: Costa Ricában lép pályára a magyar csapat

Fotó: mlsz.hu

Futsal: érdekes barátságos mérkőzések a repertoárban

A csapat kedden reggel indult útnak, és közel 17 órás utazást követően érkezett meg a Costa Rica-i fővárosba, San Joséba, ahol a hazainál jóval melegebb, és az esős évszaknak köszönhetően sokkal csapadékosabb időjárás fogadta a játékosokat, aminek azért van jelentősége, mert 95%-os páratartalom az edzéseknek és a mérkőzéseknek otthont adó csarnokban is érezhető, és komoly kihívást jelent. A nyolcórás időeltolódás sem könnyíti meg a dolgokat, a megérkezést követő első edzést például magyar idő szerint csütörtökön éjjel fél 1-kor kezdte meg a csapat a Costa Rica-i szövetség edzőközpontjában található, néhány éve átadott futsalcsarnokban.

Ami a keretet illeti, az A' Studió Futsal Nyíregyháza kiválósága Rafinha egy térdsérülés miatt nem tudott elutazni a többiekkel, így háromra nőtt azok száma, akik az Eb-pótselejtezős együttesben szerepeltek, de jelenleg nem állnak Sergio Mullor szövetségi kapitány rendelkezésére (a másik két játékos a sérüléséből nemrégiben felépült Pál Patrik és a Lengyelországban légióskodó Kajtár Mátyás). Van viszont helyettük két fiatal a válogatottban, az idén tavasszal még az U19-es válogatottban szerepelt Győri Balázs, valamint a 21 éves Lux Gábor Bence.

A Costa Rica-i válogatott nemzetközi szinten tapasztalt egyletnek számít, részt vett az előző négy világbajnokság mindegyikén (kétszer a nyolcaddöntőbe is bejutott), valamint az előző négy alkalomból háromszor megnyerte a CONCACAF-zóna kontinensviadalát. A házigazdákkal 2018-ban Budapesten kétszer is megmérkőzött a magyar válogatott, akkor mindkét találkozót a magyarok nyerték.

– A CONCACAF-zónából természetesen könnyebb kijutni a vébékre, mint Európából, de ezzel együtt egy komoly játékerőt képviselő válogatott lesz az ellenfelünk – mondta Sergio Mullor az mlsz.hu-nak. – A hazaiak az elmúlt hónapokban két topválogatottal, Brazíliával és Paraguayjal is összemérték az erejüket, minden esélyt megragadnak a fejlődésre. A játékstílusuk eltér az európai csapatokétól, de ezzel együtt nagyon hasznos lesz ellenük a két összecsapás. A heti munka során néhány új taktikai elemet is beépítünk a játékunkba, emellett tovább erősítjük azokat játékelemeket, amelyek erősségeink voltak az Eb-selejtezők során, valamint igyekszünk előrelépni azokban, amelyekben még hibáztunk az előző mérkőzéseken.