Futsal

1 órája

Tíz csapattal rajtol a harmadosztályú futsal bajnokság

Címkék#futsal#DEAC#Crossbar SE Napkor#Demecseri Kinizsi SE#Férfi futsal NB III#MLSZ

A nevezés már lezárult. Elkészült a férfi futsal NB III. felnőtt bajnokság „Szabolcs Vármegyei" csoportjának idei évi sorsolása.

Kerecsen József

A november utolsó hetében rajtoló regionális pontvadászatban ezúttal – 2019 óta a legtöbb – tíz sportegyesület kíván részt venni. A nyolc Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapat mellett két Hajdú-Bihar megyei együttes méretteti meg magát az MLSZ által kiírt, ám a Szabolcs-Szatmár-Bereg Területi Igazgatóság által koordinált NB III.-as futsal bajnokságban.

Az elmúlt két idény bajnoka, a Csenger Futsal Beregvidék is tagja az NB III.-nak.
Az elmúlt két idényt a Csenger Futsal Beregvidék nyerte az NB III.-ban.
Fotó: szabolcs.mlsz.hu

A 2025/2026-os pontvadászatra az alábbi együttesek neveztek: Bátor-Futsal; Crossbar SE Napkor, Csenger Futsal, DBFC Piricse Futsal, DEAC, Demecseri Kinizsi SE, Gyulaházai Futsal, Mérk-Vállaj Futsal, Nyíradony VVTK, Vásárosnamény DSE.

Nincs NB II.-es futsal csapatunk

A benevezett csapatok nagyrészt hétköznap esténként mérkőznek meg egymással, és a tervek szerint egészen április elejéig játszanak majd. A bajnokság pontos menetrendje az adatbank.mlsz.hu oldalt megtalálható.

Az ugyan örömteli, hogy az országos harmadik vonalban nyolc Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei futsalcsapat is verseng, viszont hosszú idő után idén először fordul elő, hogy az NB II-ben nincs megyei férfi csapatunk. Igaz, az élvonalban továbbra is két egyesület - A'Studió Futsal Nyíregyháza, Nyírbátor-B Kerép – képviseli a vármegyei színeket. 

 

