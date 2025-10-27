1 órája
Leuralta a vármegyei rangadót a Nyíregyháza
Az első gólra még volt válasza a Nyírbátornak. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza a második félidőben masszív játékot nyújtva gyűjtötte be a három pontot.
Hétfő este folytatódott a férfi futsal NB I., a Continental Arénában pedig nem is akármilyen mérkőzést rendeztek, hiszen az A'Studió Futsal Nyíregyháza a vármegyei rivális Nyírbátor B-Kerép együttesét fogadta. A hazaiak számítottak a mérkőzés esélyesének, de Lovas Norbert a találkozó előtt figyelmeztetett, a bátoriak személyében veszélyes, még alakulóban lévő csapat ellen kell bizonyítaniuk.
A Kovács testvérek, vagyis Róbert, Erik és Gergő személyében korábbi nyíregyházi játékosokat köszönthettek a hazaiak a vendég Nyírbátor B-Kerép soraiban. Az A'Studió Futsal Nyíregyháza csapatánál is volt azonban nagy nagy visszatérő, felépült ugyanis sérüléséből a csapatkapitány Dávid Richárd.
A bátoriak ugyan nem álltak jól kilenc forduló után, a hazaiak semmiképpen nem vehették félvállról a meccset, mivel a zöld mezesek legtöbb vereségüket szoros meccsen szenvedték el. Ezt az összecsapást sem kezdte rosszul Trencsényi János csapata, Alasztics Marcellnak hamar volt védeni valója.
Ezzel együtt is a Nyíregyháza alakított ki fölényt, a bátoriak pedig jól védekeztek, kontráik pedig igen veszélyesek voltak. Az ötödik perchez érve egyre több problémát okozott a Studió a letámadásokkal és a gólra sem kellett sokat várni, a nyolcadik percben kapuba pattant Harmati Tamás lövése (1–0).
Lendületben maradt az A'Studió Futsal Nyíregyháza, a középkezdést követően tíz másodperc sem telt el, amikor betalált Rafinha is (2–0).
A vendégek mestere időkéréssel rendezte a sorokat és Kovács Gergő gyorsan szépített is (2–1).
A folytatásban mindkét gárda előtt adódtak lehetőségek és helyzetek egyaránt, de sokáig nem született újabb gól. Az egyértelmű volt, hogy a következő gól nagyban befolyásolhatja, merre indul el a meccs. Azt a bizonyos találatot akkor szerezték meg a hazaiak, amikor már talán az ellenfél sem számított rá: vészesen pörgött az idő, mígnem két gyors passz után Maneca még egyet igazított a labdán, majd a félidő utolsó másodpercében kilőtte a kapu jobb alsó sarkát (3–1).
Lovas Norbert tehát két gólos előnyre építhette fel a második félidei taktikát, míg a Nyírbátor B-Kerépnek futnia kellett az eredmény után. A forgatókönyv a Nyíregyháza malmára hajtotta a vizet. A 25. percben Rafinha labdát szerzett saját kapuja előtt, azzal már indult is Hadnagy István, kettő az egyben tökéletesen passzolta le a labdát Manecának, aki köszönte a lehetőséget, megszerezte második gólját (4–1). Duplázott Harmati is, aki Hadnagynak ezúttal az oldalberúgására érkezett tökéletesen (5–1).
A maradék tíz percben főként csak az A'Studió Futsal Nyíregyháza alakított ki helyzeteket, de ezek már kihasználatlanul maradtak, az állás a végéig már nem változott.
Futsal: NB I., 10. forduló
A'Studió Futsal Nyíregyháza–Nyírbátor B-Kerép 5–1 (3–1)
Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Czene-Joó, Forgács (Szűcs).
- Nyíregyháza: Alasztics, – Pulguinha, Maneca, Rafinha, Vatamaniuc-Bartha. Csere: Gagyi, Bazsányi, Fekete, Villás, Hadnagy, Harmati, Dávid, Sós. Vezetőedző: Lovas Norbert.
- Nyírbátor: Dobi, – Szentes Bíró, Kovács R., Firmino, Stevani. Csere: Tóth, Kovács G., Bartha, Sánta, Kovács E., Bakó, Orosz, Szucsányi, Tóth. Vezetőedző: Trencsényi János.
- Gól: Rafinha (8.), Maneca (20., 26.), Harmati (8., 29.), illetve Kovács G. (10.).
Megbeszélést tartottak az NB I-es klubok, nagyon fontos kérdésről döntöttek
VAR vagy nem VAR? – Varga Kevin kiállítása rendesen felborzolta a nyíregyházi kedélyeket
Betelt a pohár a Szpari-szurkolóknál! Nyíltan leírták, mit gondolnak Szabó Istvánról