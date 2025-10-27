Jön a vármegyei rangadó az NB I.-ben

Tizenhét nappal a legutóbbi fordulót követően lépnek pályára újra a csapatok a férfi futsal NB I.-ben. A válogatott összetartást követően pedig hétfő este az idény első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóját rendezik. Mind az A'Studió Futsal Nyíregyháza, mind pedig a Nyírbátor B-Kerép vereséget szenvedett a legutóbbi játéknapon, az azt megelőző hetekben azonban teljesen eltérő volt a két csapat formája, Lovas Norbert együttese szorgosan gyűjtögette a pontokat, Trencsényi Jánosék ellenben a 3. forduló óta nyeretlenek.

Tavaly mindkétszer legyőzte az alapszakaszban az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Nyírbátort

Fotó: Kohut Árpád

Sűrű program után hosszabb szünetek jellemzik az idényt, ehhez pedig alkalmazkodnia kell a csapatoknak, erre külön is kitért Lovas Norbert a Nyírbátor elleni mérkőzés előtt.

Futsal NB I.: Mindkét csapat számára jól jött a szünet

– Az Újpest elleni meccs után kaptak a játékosok egy hosszabb pihenőt – árulta el az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője.

– Szükség volt erre, ugyanis kevés játékos között oszlik el a terhelés, rájuk fért a pihenő, ami a sérülteknek is jót tett, ráadásul az október vége és a november igen keménynek ígérkezik. A szünet után természetesen folytattuk a munkát és készültünk a hétfői összecsapásra.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza egészen az előző fordulóig őrizte veretlenségét az idényben. A B-Kerép Nyírbátor is jól kezdte a bajnokságot, három forduló után hat ponttal állt, azóta viszont nem sikerült nyernie Trencsényi János együttesének. Arra ugyanakkor a Studió honlapja is felhívja a figyelmet, hogy a tizenegy pontos különbség ellenére veszélyes együttes a Nyírbátor, amely úgy áll 2-1-6-os mutatóval a 10. helyen, hogy több meccset is csak egy góllal veszített el.

– A Nyírbátor főleg hazai pályán veszélyes, de észben kell tartani, hogy jellemzően szoros meccseken szenvedtek vereséget, tehát nem rossz csapat, csak még alakulóban van – tette hozzá vezetőedzőnk. – Rengeteg játékos áll a vendégmester rendelkezésére, forgathatja a csapatát. Veszélyesek a kontráik, de ha hagyja nekik az ellenfél, akkor felállt védelem ellen is egész jól megszervezik a támadásaikat. Emellett oda kell figyelnünk a pontrúgásokra, valamint az öt a négy elleni játékukra, ami jól működik. Vármegyei rangadóról van szó, amire biztosan sok néző lesz kíváncsi. Bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz és itthon tartjuk a három pontot!