október 27., hétfő

Szabina névnap

+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Jön a vármegyei rangadó az NB I.-ben

Címkék#futsal#A'Studió Futsal Nyíregyháza#B-Kerép Nyírbátori SC#Nyírbátor

Két hét szünet után folytatódik a férfi futsal NB I. Hétfő este az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Nyírbátort fogadja.

Kerecsen József

Tizenhét nappal a legutóbbi fordulót követően lépnek pályára újra a csapatok a férfi futsal NB I.-ben. A válogatott összetartást követően pedig hétfő este az idény első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóját rendezik. Mind az A'Studió Futsal Nyíregyháza, mind pedig a Nyírbátor B-Kerép vereséget szenvedett a legutóbbi játéknapon, az azt megelőző hetekben azonban teljesen eltérő volt a két csapat formája, Lovas Norbert együttese szorgosan gyűjtögette a pontokat, Trencsényi Jánosék ellenben a 3. forduló óta nyeretlenek. 

A'Studió Futsal Nyíregyháza–B-Kerép Nyírbátor futsal NB I-es mérkőzés.
Tavaly mindkétszer legyőzte az alapszakaszban az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Nyírbátort
Fotó: Kohut Árpád

Sűrű program után hosszabb szünetek jellemzik az idényt, ehhez pedig alkalmazkodnia kell a csapatoknak, erre külön is kitért Lovas Norbert a Nyírbátor elleni mérkőzés előtt.

Futsal NB I.: Mindkét csapat számára jól jött a szünet

– Az Újpest elleni meccs után kaptak a játékosok egy hosszabb pihenőt – árulta el az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője. 
– Szükség volt erre, ugyanis kevés játékos között oszlik el a terhelés, rájuk fért a pihenő, ami a sérülteknek is jót tett, ráadásul az október vége és a november igen keménynek ígérkezik. A szünet után természetesen folytattuk a munkát és készültünk a hétfői összecsapásra.

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza egészen az előző fordulóig őrizte veretlenségét az idényben. A B-Kerép Nyírbátor is jól kezdte a bajnokságot, három forduló után hat ponttal állt, azóta viszont nem sikerült nyernie Trencsényi János együttesének. Arra ugyanakkor a Studió honlapja is felhívja a figyelmet, hogy a tizenegy pontos különbség ellenére veszélyes együttes a Nyírbátor, amely úgy áll 2-1-6-os mutatóval a 10. helyen, hogy több meccset is csak egy góllal veszített el.

– A Nyírbátor főleg hazai pályán veszélyes, de észben kell tartani, hogy jellemzően szoros meccseken szenvedtek vereséget, tehát nem rossz csapat, csak még alakulóban van – tette hozzá vezetőedzőnk. – Rengeteg játékos áll a vendégmester rendelkezésére, forgathatja a csapatát. Veszélyesek a kontráik, de ha hagyja nekik az ellenfél, akkor felállt védelem ellen is egész jól megszervezik a támadásaikat. Emellett oda kell figyelnünk a pontrúgásokra, valamint az öt a négy elleni játékukra, ami jól működik. Vármegyei rangadóról van szó, amire biztosan sok néző lesz kíváncsi. Bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz és itthon tartjuk a három pontot! 

A Nyírbátor B-Kerép vezetőedzője, Trencsényi János a legutóbbi, Veszprém elleni vereség után arról beszélt, az ott nyújtott teljesítmény az A'Studió Futsal Nyíregyháza ellen elég lehet a pontszerzéshez, amire nagyon nagy szüksége lenne már csapatának. 

A mérkőzés 18.00-kor kezdődik a Continental Arénában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu