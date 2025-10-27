50 perce
Jön a vármegyei rangadó az NB I.-ben
Két hét szünet után folytatódik a férfi futsal NB I. Hétfő este az A'Studió Futsal Nyíregyháza a Nyírbátort fogadja.
Tizenhét nappal a legutóbbi fordulót követően lépnek pályára újra a csapatok a férfi futsal NB I.-ben. A válogatott összetartást követően pedig hétfő este az idény első Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóját rendezik. Mind az A'Studió Futsal Nyíregyháza, mind pedig a Nyírbátor B-Kerép vereséget szenvedett a legutóbbi játéknapon, az azt megelőző hetekben azonban teljesen eltérő volt a két csapat formája, Lovas Norbert együttese szorgosan gyűjtögette a pontokat, Trencsényi Jánosék ellenben a 3. forduló óta nyeretlenek.
Sűrű program után hosszabb szünetek jellemzik az idényt, ehhez pedig alkalmazkodnia kell a csapatoknak, erre külön is kitért Lovas Norbert a Nyírbátor elleni mérkőzés előtt.
Futsal NB I.: Mindkét csapat számára jól jött a szünet
– Az Újpest elleni meccs után kaptak a játékosok egy hosszabb pihenőt – árulta el az A'Studió Futsal Nyíregyháza vezetőedzője.
– Szükség volt erre, ugyanis kevés játékos között oszlik el a terhelés, rájuk fért a pihenő, ami a sérülteknek is jót tett, ráadásul az október vége és a november igen keménynek ígérkezik. A szünet után természetesen folytattuk a munkát és készültünk a hétfői összecsapásra.
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza egészen az előző fordulóig őrizte veretlenségét az idényben. A B-Kerép Nyírbátor is jól kezdte a bajnokságot, három forduló után hat ponttal állt, azóta viszont nem sikerült nyernie Trencsényi János együttesének. Arra ugyanakkor a Studió honlapja is felhívja a figyelmet, hogy a tizenegy pontos különbség ellenére veszélyes együttes a Nyírbátor, amely úgy áll 2-1-6-os mutatóval a 10. helyen, hogy több meccset is csak egy góllal veszített el.
– A Nyírbátor főleg hazai pályán veszélyes, de észben kell tartani, hogy jellemzően szoros meccseken szenvedtek vereséget, tehát nem rossz csapat, csak még alakulóban van – tette hozzá vezetőedzőnk. – Rengeteg játékos áll a vendégmester rendelkezésére, forgathatja a csapatát. Veszélyesek a kontráik, de ha hagyja nekik az ellenfél, akkor felállt védelem ellen is egész jól megszervezik a támadásaikat. Emellett oda kell figyelnünk a pontrúgásokra, valamint az öt a négy elleni játékukra, ami jól működik. Vármegyei rangadóról van szó, amire biztosan sok néző lesz kíváncsi. Bízom benne, hogy felnövünk a feladathoz és itthon tartjuk a három pontot!
A Nyírbátor B-Kerép vezetőedzője, Trencsényi János a legutóbbi, Veszprém elleni vereség után arról beszélt, az ott nyújtott teljesítmény az A'Studió Futsal Nyíregyháza ellen elég lehet a pontszerzéshez, amire nagyon nagy szüksége lenne már csapatának.
A mérkőzés 18.00-kor kezdődik a Continental Arénában.
